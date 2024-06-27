Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı! Bu ay da sürpriz yok 

Merkez Bankası merakla beklenen haziran ayı faiz kararını açıkladı. Son 2 aydır faizi sabit bırakan Merkez, bu ayda faizlerde bir değişiklik yapmadı. Böylece politika faizi yüzde 50'de sabit kaldı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Merkez Bankası haziran ayına ilişkin faiz kararında sürpriz yapmadı. Nisan ve mayısta faizi 50'de sabit bırakan Merkez, bu ay da faizde bir değişiklik yapmadı.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

SON 1 YILDA FAİZDE 4 BİN 150 PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.

Haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekimde 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a, aralıkta 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye, ocak ayında ise 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e, martta 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"DEZENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEK"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

ŞEFFAFLIK MESAJI

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."