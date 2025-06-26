Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan milyarlarca dolar çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 155 milyar 689 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 20 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 48 milyon dolar düşüşle 70 milyar 697 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 13 Haziran'da 72 milyar 744 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1.5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 542 milyon dolar azalışla 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLERDE 3.5 MİLYAR DOLARLIK GERİLEME

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 159 milyar 289 milyon dolardan 155 milyar 698 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):