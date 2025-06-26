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Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan milyarlarca dolar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan milyarlarca dolar çıktı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 155 milyar 689 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 20 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 48 milyon dolar düşüşle 70 milyar 697 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 13 Haziran'da 72 milyar 744 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan milyarlarca dolar çıktı - 1. Resim

ALTIN REZERVLERİ 1.5 MİLYAR DOLAR AZALDI 

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 542 milyon dolar azalışla 86 milyar 543 milyon dolardan 85 milyar 1 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! Kasadan milyarlarca dolar çıktı - 2. Resim

TOPLAM REZERVLERDE 3.5 MİLYAR DOLARLIK GERİLEME 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 159 milyar 289 milyon dolardan 155 milyar 698 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
16.05.202580.25665.401145.657
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
Kaynak: Anadolu Ajansı
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