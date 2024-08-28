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Merkez Bankası'ndan kuraklık ve gıda analizi! Sıcaklık artıyor, risk büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan kuraklık ve gıda analizi! Sıcaklık artıyor, risk büyüyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası analizinde, 2020 öncesinde yaz aylarında artan sebze ve meyve üretimiyle düşen fiyatların enflasyona negatif katkı verdiği, 2020 sonrasında durumun tersine döndüğü belirtilirken “Bu sebeple iklim değişikliği etkileri ile gıda fiyatları ve gıdada arz güvenliği birlikte ele alınmalı” denildi...

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası, Türkiye’de iklim değişikliği ve gıda enflasyonu arasındaki ilişkiye dair araştırma sonuçlarına yer verdi. ‘TCMB’nin Güncesi’ isimli blogda, son yıllarda artan sıcaklık, uzayan kuraklık dönemleri, şiddetli fırtına ve seller gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve yoğun seyrettiğine dikkat çekilerek, bu durumun tedarik zincirlerini etkileyerek gıda fiyatları açısından risk unsuru olduğu belirtildi. İklim değişikliğinin 2035 yılına kadar her yıl ortalama gıda fiyatlarını 1,5 ile 1,8 puan arasında artıracağı öngörüsüne yer verilen yazıda “İklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler arasında yer alan Akdeniz kuşağında bulunan ve dünyanın önde gelen meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye için de iklim değişikliği, gıda fiyatları üzerinden önemli bir enflasyonist baskı unsuru oluşturmakta” notu düşüldü. 2020 sonrasında kışların daha ılıman, ilkbahar ve yazların ise çok daha sıcak geçtiğine, yağış miktarının genel olarak azaldığına dikkat çekilen araştırmada, “Yağış miktarının azalması, Türkiye’nin önde gelen meyve ve sebze üreticisi 5 ilin (Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Muğla) iklim özelliklerine baktığımızda sebze ve meyve üretiminin olumsuz etkilendiği dikkat çekmekte” denildi ve şu tespitlere yer verildi:

Üretici illerdeki ciddi kuraklık, sebze ve meyve üretimini olumsuz etkiliyor. Daha sıcak ve daha az yağışlı yaz ayları, sulama ihtiyacını ve dolayısıyla tarımsal faaliyette kullanılan elektrik miktarını artırıyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışla birlikte düşen arz ve yükselen maliyetler, sebze ve meyve fiyatlarına yansıyor. İklim değişikliğiyle mevsimlerde gözlenen kayma, arz ve maliyetleri etkiliyor, 

2020 öncesi yaz aylarında düşen sebze ve meyve fiyatları enflasyona negatif katkı verirken, 2020 sonrasında artan maliyetlerle birlikte bu durum tersine döndü. Tüm bu gelişmelerle, iklim değişikliğinde gelinen son nokta, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve fiyat istikrarı açısından önemli bir tehdit unsuru hâline geldi. Bu durum, iklim değişikliği ile gıda fiyatlarının birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya koymakta.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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