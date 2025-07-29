Mevduat faizinde bir oran daha tarih oluyor! Düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi...

Stopaj artışı ve faiz indirimi öncesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 38 bin 750 TL civarında gerçekleşirken, bugün itibarıyla 35 bin 441 TL’ye düştü. Mevduat faizlerinde %49-%48 oranlarının da kısa sürede tarih olabileceği belirtilirken; bankacılar, TL’de reel getirinin devam ettiğini ve bu tablonun önemli olduğunu aktarıyor. 29 Temmuz itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ / Ö. FARUK BİNGÖL - Merkez Bankasının geçen hafta 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından TL mevduat getirilerinde başlayan düşüşler devam ediyor. Bu hafta başında bankalar mevduat faizlerinde yeniden güncelleme yaparak, daha düşük oranlar sunmaya başladı.

Bu arada gecelik TL faizi de %42,65 seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine çekildi. Faizlerdeki düşüşün yanı sıra temmuz başında mevduat getirilerinde %2,5’lik stopaj artışı da kazançların düşmesinde etkili olmuştu.

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REEL GETİRİNİN SONUÇLARI

Son dönemde TL’de reel getiri sunulması, iç piyasalarda da pozitif gelişmeleri beraberinde getirmişti. Beklentilerdeki iyileşme ile birlikte Türk lirasına talebin arttığı ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Brüt uluslararası rezervler 98,5 milyar dolardan 171,9 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezervler -60,5 milyar dolardan 46,7 milyar dolara yöneldi.

TL MEVDUATIN PAYI YÜKSELDİ

Bu arada Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları da Ağustos 2023'te bulunduğu 143 milyar dolardan, Temmuz 2025’te 13 milyar dolara geriledi. KKM’de 130 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde TL mevduatın payı %31,6'dan %59,7'ye yükselerek güçlü bir artış gösterdi.

Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci de devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda TCMB’nin tahmin aralığında kalması bekleniyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Faizlerde yaşanan son düşüşlerin ardından TL’deki reel getirinin devam ettiği de gözlemleniyor. Bugün yıllık enflasyon %35 sınırına kadar gerilerken, politika faizi %43’te bulunuyor. Kısa vadeli mevduat faizleri ise politika faizinin bir miktar üzerinde konumlanmaya devam ediyor.

29 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle gerçekleşiyor:

ING Bank: %49,00

%49,00 Alternatif Bank: %49,00

%49,00 Denizbank: %48,00

%48,00 Akbank: %47,00

%47,00 Odea Bank: %47,00

%47,00 TEB: %47,00

%47,00 QNB: %46,50

%46,50 Denizbank: %46,50

%46,50 HSBC: %46,00

%46,00 ON Dijital: %45,50

%45,50 Garanti: %45,00

(Not: İnternette ilan edilen bu oranlar farklılık gösterebilir. Kesin bilgi ve şartlar için bankalarla iletişime geçilmesi gerekmektedir.)

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Mevduat Oranı: %49,00

%49,00 Mevduat Getirisi: 35 bin 441 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Bankacılık kaynakları, mevduat oranlarında %49-%48 gibi rakamlarda da artık son günlerin olduğunu aktararak, “Bu oranlar da yeni müşteri ve vadesiz hesapta nakit tutma gibi şartlarla sunuluyor. Dolayısıyla gerçek getiriler aslında daha düşük seviyelerde gerçekleşmiş oluyor. Mevduat yatırımcısı daha uzun vadeye odaklanabilir” diyerek; bundan sonraki süreçte enflasyondaki düşüşün devamının önemli olduğunu ve bu sayede TL’de reel getirinin sürebileceğini aktarıyor.