Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı! 1 milyon TL'nin güncel getirisi...

TCMB’nin faiz kararının ardından bankalarca sunulan mevduat faizlerinde de düşüşler yaşanıyor. %49’luk mevduat oranı artık 32-35 gün vadede ve yeni müşteri için sunulurken, yıl sonuna kadar yaklaşık 5 aylık süreçte TL’nin net getirisi %13-%15 bandında seyrediyor. Analistler, kurlarda bu kadar artış beklenmediğine dikkat çekerek, mevcut tabloda TL’nin cazibesini korumaya devam ettiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Merkez Bankası, dünkü para politikası kurulu toplantısında faiz oranını 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklenirken, Merkez’in hamlesi, tahmin aralığının üst bandından gerçekleşti.

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, TCMB’nin ‘güvercin’ bir duruş ile faiz oranlarını düşürdüğüne dikkat çekilerek “Eylül toplantısına kadar dezenflasyon sürecini bozacak iç ve dış risklerin ortaya çıkmaması durumunda, faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünmekteyiz” denildi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Piyasalarda dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Bu hafta başında %50 seviyesinin altına gerileyen mevduat oranlarında, TCMB’nin kararının ardından yeni düşüşler dikkat çekiyor. Faiz indirimi sonrası bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları ise şöyle sıralanıyor:

Odea Bank: %49,00

%49,00 ING Bank: %49,00

%49,00 TEB: %49,00

%49,00 HSBC: %49,00

%49,00 QNB: %48,00

%48,00 Denizbank: %47,25

%47,25 Akbank: %46,50

%46,50 Garanti BBVA: %45,50

%45,50 Ziraat Bankası: %44,00

(Not: Bankalarca ilan edilen oranlar değişiklik gösterebilir. %49’luk oranlar genellikle yeni müşterilere ve 32-35 gün vadede sunuluyor.)

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1 MİLYON TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:

Mevduat miktarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Mevduat vadesi: 32 gün

32 gün Mevduat oranı: %49,00

%49,00 Mevduat getirisi: 35 bin 441 TL

TL'DE KALMAK AVANTAJLI MI?

Bu arada temmuz ayının ilk yarısında TL mevduat kazançları için stopaj artışının ardından, dünkü faiz indirimi de TL’deki getirinin gerilemesini beraberinde getirdi.

Alnus Yatırım tarafında yapılan değerlendirmede ise “TL’de yeterli reel getirinin halen devam ettiği” vurgulanarak; döviz ve tahvil tarafında faiz indiriminin negatif etkisinin olmayabileceği ifade edildi. Analizde, mart ayındaki türbülans sonrasında yeniden normalleşmenin başlamasının beklendiği belirtilerek, “TL lehine pozitif fiyatlama oluşabileceğini düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

DOLAR VE TL BEKLENTİLERİ

Öte yandan TCMB tarafından gerçekleştirilen temmuz ayı beklenti anketinde de yıl sonu dolar tahmini 43,72 TL olmuştu. Dolarda 25 Temmuz 2025 fiyatı 40,54 TL’den güne başlarken; anket sonuçlarına göre yıl sonuna kadar %7,8 civarında bir prim öngörülüyor.

Bugünkü mevduat oranları dikkate alındığında ise yıl sonuna yaklaşık 5 aylık dönemde net TL getirisi %13-%15 bandında seyrediyor. Analistler, TL’nin bu tabloda cazibesini koruduğunu belirtiyor.