Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! UTTS devrede... Bugün başladı

Akaryakıt istasyonları, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden satışlara bugün başladı.

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu hale getirilen UTTS sistemiyle akaryakıt satışı bugün itibarıyla başladı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), UTTS uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını duyurmuştu.

UTTS NE İŞE YARAR?

Bundan sonra UTTS'ye bağlı satışlar gerçekleştirilecek ve akaryakıt satışı yapan petrol istasyonu, akaryakıt alan araç sahipleri akaryakıt giderlerini otomatik olarak sistemde görüp gider olarak gösterebilecek.