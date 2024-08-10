Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Eylül ayında zorunlu trafik sigortası primlerine uygulanacak en yüksek artış oranını yüzde 2 olarak belirledi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ZAM ORANI 2024 NE KADAR?
Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.
Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı