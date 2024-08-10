Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Eylül ayında zorunlu trafik sigortası primlerine uygulanacak en yüksek artış oranını yüzde 2 olarak belirledi.