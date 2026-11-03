Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
Ekim ayı enflasyonunun aylık 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 olarak açıklanmasının ardından emekli ve memur için beklenen dört aylık tablo da netleşti. Emekliler için dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaşırken, en düşük memur maaşına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek güncel zam hesaplamaları…
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği, enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,58 olurken, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli zammını belirleyecek
Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından gözler, emekli ve memur zamlarına çevrildi. Ocak 2027 memur zammı yüzde kaç olacak? Hemşire, polis, öğretmen, avukat, teknisyen, doktor maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte muhtemel zam oranlarına göre meslek meslek 2027 Ocak memur maaşı hesaplamaları…
DÖRT AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 8,29
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyonla dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Dört aylık enflasyonun bu oranı aşmasıyla memur zammı için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6,27 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027 zammı kalan enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışıyla netleşecek.
Açıklanan 4 aylık verilere göre enflasyon farkı ve zam oranları şu şekilde;
|Emekli ve Memur Grubu
|4 Aylık Kesinleşen Zam / Fark Oranı
|Açıklama
|SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
|%8,29
|Doğrudan 4 aylık enflasyon oranı kadar zam hak ettiler.
|Memur ve Memur Emeklileri
|%3,13 (Enflasyon Farkı)
|Temmuz ayındaki %10'luk toplu sözleşme zammını aşan kısım enflasyon farkı olarak yansıdı.
- 4 aylık enflasyon oranına göre SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları
|Mevcut Maaş
|Zam Oranı
|Zamlı Maaş
|23.552,00 TL
|%8,29
|25.504,46 TL
|24.000,00 TL
|%8,29
|25.989,60 TL
|25.000,00 TL
|%8,29
|27.072,50 TL
|26.000,00 TL
|%8,29
|28.155,40 TL
|27.000,00 TL
|%8,29
|29.238,30 TL
|28.000,00 TL
|%8,29
|30.321,20 TL
|29.000,00 TL
|%8,29
|31.404,10 TL
|30.000,00 TL
|%8,29
|32.487,00 TL
|31.000,00 TL
|%8,29
|33.569,90 TL
|32.000,00 TL
|%8,29
|34.652,80 TL
|33.000,00 TL
|%8,29
|35.735,70 TL
|34.000,00 TL
|%8,29
|36.818,60 TL
|35.000,00 TL
|%8,29
|37.901,50 TL
|36.000,00 TL
|%8,29
|38.984,40 TL
|37.000,00 TL
|%8,29
|40.067,30 TL
|38.000,00 TL
|%8,29
|41.150,20 TL
|39.000,00 TL
|%8,29
|42.233,10 TL
|40.000,00 TL
|%8,29
|43.316,00 TL
Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından memur maaşlarına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Buna göre 70 bin 224 TL'lik memur maaşı, muhtemel oranlarla 74 bin 624 TL'ye yükselecek.
MEMURLARDA ZAM SENARYOSU
4 aylık verilere göre yapılan örnek hesaplama şöyle;
|Kalem
|Değer
|Mevcut en düşük memur maaşı
|70.224 TL
|Dört aylık enflasyon
|%8,29
|İlk enflasyon farkı
|Yaklaşık %1,21
|Toplu sözleşme zammı dahil hesaplanan toplam artış
|Yaklaşık %6,27
|Hesaplanan artış tutarı
|Yaklaşık 4.400 TL
|Hesaplanan yeni maaş
|Yaklaşık 74.624 TL
MESLEK MESLEK ZAM ORANLARI
Farklı meslek grupları için güncellenen maaş hesaplamalarına göre, ortaya çıkan yaklaşık tutarlar şöyle;
|Meslek
|Mevcut maaş
|Hesaplanan maaş
|Uzman doktor
|170.730 TL
|181.428 TL
|Profesör
|153.208 TL
|162.808 TL
|Mühendis
|109.185 TL
|116.026 TL
|Şube müdürü
|107.110 TL
|113.821 TL
|Araştırma görevlisi
|102.779 TL
|109.219 TL
|Avukat
|102.135 TL
|108.535 TL
|Başkomiser
|101.242 TL
|107.586 TL
|Polis memuru
|92.618 TL
|98.421 TL
|Uzman öğretmen
|92.166 TL
|97.941 TL
|Vaiz
|86.983 TL
|92.433 TL
|Hemşire
|84.845 TL
|90.161 TL
|Öğretmen
|83.254 TL
|88.471 TL
|Teknisyen
|75.877 TL
|80.631 TL
|Memur
|73.070 TL
|77.648 TL
OCAK 2027 MAAŞLARI NASIL BELİRLENECEK?
Maaşların nihai halini alabilmesi için önümüzde Kasım ve Aralık aylarına ait iki enflasyon verisi daha bulunuyor.
Emekli Grubu Zam Hesaplama Yöntemi Mevcut Durum / Detaylar SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranı kadar doğrudan zam Mevcut %8,29'luk orana Kasım ve Aralık ayı enflasyonları kümülatif olarak eklenecek. Memur ve Memur Emeklileri 6 aylık enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı Ocak 2027 zammı hesaplanırken enflasyon farkına ek olarak Ocak 2027 toplu sözleşme zammı eklenecek.
En düşük emekli maaşı sınırının (taban maaş) yükseltilip yükseltilmeyeceği veya kök maaşlara ek bir refah payı verilip verilmeyeceği ise 3 Ocak 2027'de Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.