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Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

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Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
Başlık ResmiMilyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

Ekim ayı enflasyonunun aylık 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 olarak açıklanmasının ardından emekli ve memur için beklenen dört aylık tablo da netleşti. Emekliler için dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaşırken, en düşük memur maaşına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek güncel zam hesaplamaları…

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği, enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,58 olurken, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

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Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından gözler, emekli ve memur zamlarına çevrildi. Ocak 2027 memur zammı yüzde kaç olacak? Hemşire, polis, öğretmen, avukat, teknisyen, doktor maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte muhtemel zam oranlarına göre meslek meslek 2027 Ocak memur maaşı hesaplamaları…

Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
Başlık ResmiMilyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

DÖRT AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 8,29

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyonla dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Dört aylık enflasyonun bu oranı aşmasıyla memur zammı için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6,27 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027 zammı kalan enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışıyla netleşecek.

Açıklanan 4 aylık verilere göre enflasyon farkı ve zam oranları şu şekilde;

Emekli ve Memur Grubu4 Aylık Kesinleşen Zam / Fark OranıAçıklama
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri%8,29Doğrudan 4 aylık enflasyon oranı kadar zam hak ettiler.
Memur ve Memur Emeklileri%3,13 (Enflasyon Farkı)Temmuz ayındaki %10'luk toplu sözleşme zammını aşan kısım enflasyon farkı olarak yansıdı.
Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
Başlık ResmiMilyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
  • 4 aylık enflasyon oranına göre SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları
Mevcut MaaşZam OranıZamlı Maaş
23.552,00 TL%8,2925.504,46 TL
24.000,00 TL%8,2925.989,60 TL
25.000,00 TL%8,2927.072,50 TL
26.000,00 TL%8,2928.155,40 TL
27.000,00 TL%8,2929.238,30 TL
28.000,00 TL%8,2930.321,20 TL
29.000,00 TL%8,2931.404,10 TL
30.000,00 TL%8,2932.487,00 TL
31.000,00 TL%8,2933.569,90 TL
32.000,00 TL%8,2934.652,80 TL
33.000,00 TL%8,2935.735,70 TL
34.000,00 TL%8,2936.818,60 TL
35.000,00 TL%8,2937.901,50 TL
36.000,00 TL%8,2938.984,40 TL
37.000,00 TL%8,2940.067,30 TL
38.000,00 TL%8,2941.150,20 TL
39.000,00 TL%8,2942.233,10 TL
40.000,00 TL%8,2943.316,00 TL
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Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından memur maaşlarına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Buna göre 70 bin 224 TL'lik memur maaşı, muhtemel oranlarla 74 bin 624 TL'ye yükselecek.

MEMURLARDA ZAM SENARYOSU

4 aylık verilere göre yapılan örnek hesaplama şöyle;

KalemDeğer
Mevcut en düşük memur maaşı70.224 TL
Dört aylık enflasyon%8,29
İlk enflasyon farkıYaklaşık %1,21
Toplu sözleşme zammı dahil hesaplanan toplam artışYaklaşık %6,27
Hesaplanan artış tutarıYaklaşık 4.400 TL
Hesaplanan yeni maaşYaklaşık 74.624 TL
Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı
Başlık ResmiMilyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

MESLEK MESLEK ZAM ORANLARI

Farklı meslek grupları için güncellenen maaş hesaplamalarına göre, ortaya çıkan yaklaşık tutarlar şöyle;

MeslekMevcut maaşHesaplanan maaş
Uzman doktor170.730 TL181.428 TL
Profesör153.208 TL162.808 TL
Mühendis109.185 TL116.026 TL
Şube müdürü107.110 TL113.821 TL
Araştırma görevlisi102.779 TL109.219 TL
Avukat102.135 TL108.535 TL
Başkomiser101.242 TL107.586 TL
Polis memuru92.618 TL98.421 TL
Uzman öğretmen92.166 TL97.941 TL
Vaiz86.983 TL92.433 TL
Hemşire84.845 TL90.161 TL
Öğretmen83.254 TL88.471 TL
Teknisyen75.877 TL80.631 TL
Memur73.070 TL77.648 TL

OCAK 2027 MAAŞLARI NASIL BELİRLENECEK?

Maaşların nihai halini alabilmesi için önümüzde Kasım ve Aralık aylarına ait iki enflasyon verisi daha bulunuyor.

  • Emekli GrubuZam Hesaplama YöntemiMevcut Durum / Detaylar
    SSK ve Bağ-Kur Emeklileri6 aylık toplam enflasyon oranı kadar doğrudan zamMevcut %8,29'luk orana Kasım ve Aralık ayı enflasyonları kümülatif olarak eklenecek.
    Memur ve Memur Emeklileri6 aylık enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammıOcak 2027 zammı hesaplanırken enflasyon farkına ek olarak Ocak 2027 toplu sözleşme zammı eklenecek.

En düşük emekli maaşı sınırının (taban maaş) yükseltilip yükseltilmeyeceği veya kök maaşlara ek bir refah payı verilip verilmeyeceği ise 3 Ocak 2027'de Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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