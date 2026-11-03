Ekim ayı enflasyonunun aylık 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 olarak açıklanmasının ardından emekli ve memur için beklenen dört aylık tablo da netleşti. Emekliler için dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaşırken, en düşük memur maaşına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek güncel zam hesaplamaları…

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği, enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,58 olurken, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

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Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından gözler, emekli ve memur zamlarına çevrildi. Ocak 2027 memur zammı yüzde kaç olacak? Hemşire, polis, öğretmen, avukat, teknisyen, doktor maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte muhtemel zam oranlarına göre meslek meslek 2027 Ocak memur maaşı hesaplamaları…

Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

DÖRT AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 8,29

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyonla dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Dört aylık enflasyonun bu oranı aşmasıyla memur zammı için yüzde 1,21 enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6,27 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027 zammı kalan enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışıyla netleşecek.

Açıklanan 4 aylık verilere göre enflasyon farkı ve zam oranları şu şekilde;

Emekli ve Memur Grubu 4 Aylık Kesinleşen Zam / Fark Oranı Açıklama SSK ve Bağ-Kur Emeklileri %8,29 Doğrudan 4 aylık enflasyon oranı kadar zam hak ettiler. Memur ve Memur Emeklileri %3,13 (Enflasyon Farkı) Temmuz ayındaki %10'luk toplu sözleşme zammını aşan kısım enflasyon farkı olarak yansıdı.

Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

4 aylık enflasyon oranına göre SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları

Mevcut Maaş Zam Oranı Zamlı Maaş 23.552,00 TL %8,29 25.504,46 TL 24.000,00 TL %8,29 25.989,60 TL 25.000,00 TL %8,29 27.072,50 TL 26.000,00 TL %8,29 28.155,40 TL 27.000,00 TL %8,29 29.238,30 TL 28.000,00 TL %8,29 30.321,20 TL 29.000,00 TL %8,29 31.404,10 TL 30.000,00 TL %8,29 32.487,00 TL 31.000,00 TL %8,29 33.569,90 TL 32.000,00 TL %8,29 34.652,80 TL 33.000,00 TL %8,29 35.735,70 TL 34.000,00 TL %8,29 36.818,60 TL 35.000,00 TL %8,29 37.901,50 TL 36.000,00 TL %8,29 38.984,40 TL 37.000,00 TL %8,29 40.067,30 TL 38.000,00 TL %8,29 41.150,20 TL 39.000,00 TL %8,29 42.233,10 TL 40.000,00 TL %8,29 43.316,00 TL

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Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından memur maaşlarına ilişkin örnek hesaplamalar da güncellendi. Buna göre 70 bin 224 TL'lik memur maaşı, muhtemel oranlarla 74 bin 624 TL'ye yükselecek.

MEMURLARDA ZAM SENARYOSU

4 aylık verilere göre yapılan örnek hesaplama şöyle;

Kalem Değer Mevcut en düşük memur maaşı 70.224 TL Dört aylık enflasyon %8,29 İlk enflasyon farkı Yaklaşık %1,21 Toplu sözleşme zammı dahil hesaplanan toplam artış Yaklaşık %6,27 Hesaplanan artış tutarı Yaklaşık 4.400 TL Hesaplanan yeni maaş Yaklaşık 74.624 TL

Milyonların beklediği rakamlar! Tablo netleşti, polis, öğretmen, doktor ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam hesabı

MESLEK MESLEK ZAM ORANLARI

Farklı meslek grupları için güncellenen maaş hesaplamalarına göre, ortaya çıkan yaklaşık tutarlar şöyle;

Meslek Mevcut maaş Hesaplanan maaş Uzman doktor 170.730 TL 181.428 TL Profesör 153.208 TL 162.808 TL Mühendis 109.185 TL 116.026 TL Şube müdürü 107.110 TL 113.821 TL Araştırma görevlisi 102.779 TL 109.219 TL Avukat 102.135 TL 108.535 TL Başkomiser 101.242 TL 107.586 TL Polis memuru 92.618 TL 98.421 TL Uzman öğretmen 92.166 TL 97.941 TL Vaiz 86.983 TL 92.433 TL Hemşire 84.845 TL 90.161 TL Öğretmen 83.254 TL 88.471 TL Teknisyen 75.877 TL 80.631 TL Memur 73.070 TL 77.648 TL

OCAK 2027 MAAŞLARI NASIL BELİRLENECEK?

Maaşların nihai halini alabilmesi için önümüzde Kasım ve Aralık aylarına ait iki enflasyon verisi daha bulunuyor.

Emekli Grubu Zam Hesaplama Yöntemi Mevcut Durum / Detaylar SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 6 aylık toplam enflasyon oranı kadar doğrudan zam Mevcut %8,29'luk orana Kasım ve Aralık ayı enflasyonları kümülatif olarak eklenecek. Memur ve Memur Emeklileri 6 aylık enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı Ocak 2027 zammı hesaplanırken enflasyon farkına ek olarak Ocak 2027 toplu sözleşme zammı eklenecek.

En düşük emekli maaşı sınırının (taban maaş) yükseltilip yükseltilmeyeceği veya kök maaşlara ek bir refah payı verilip verilmeyeceği ise 3 Ocak 2027'de Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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