Ekonomist Dr. Sefer Humar, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret artışına ilişkin öngörüsünü paylaştı.

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2027 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara çevrildi.

TGRT Haber ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Sefer Humar, yeni yıl zammına dair kişisel beklentisini rakam vererek açıkladı.

36-37 BİN LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Hayat pahalılığı karşısında çalışanların alım gücünün her geçen gün eridiğine dikkati çeken Dr. Sefer Humar, 2027 yılı için asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapılacağını öngördüğünü belirtti.

Milyonların maaşı için dikkat çeken hesap! Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Humar'ın açıklaması şöyle:

"Şahsen 2027 yılı için asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 civarında artacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yani 36.000-37.000 bandına yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü henüz kesinleşmiş bir rakam olmasa da sonuçta çalışanların cebine giren para hayat pahalılığı karşısında her geçen gün değer kaybediyor.

Üretim maliyetleri, kur, kurdaki beklentiler, fiyatlama davranışları olduğu için ben 36-37.000 bandında olacağını düşünüyorum"

Milyonların maaşı için dikkat çeken hesap! Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

MARKET DENETİMİ VE FIRSATÇILIK VURGUSU

Maaş artışlarının ardından etiketlerin hızla yükselmesine yönelik de konuşan Humar, zam dönemlerinde devreye giren fırsatçılığın önlenmesi için sıkı bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

Ücretleri baskılayarak enflasyonun kalıcı biçimde düşürülemeyeceğini ifade eden Dr. Sefer Humar, asıl hedefin insanların gelirini kısmak değil, o gelirle alabildikleri mal ve hizmet miktarını artırmak olduğunu belirtti. Vatandaşı en çok yıpratan kalemin gıda enflasyonu olduğuna dikkati çeken Humar, piyasadaki denetimlerin artırılarak fırsatçılığın önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

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