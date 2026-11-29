2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüzde 50 zam yapılmasını ve net ücretin 42 bin liranın üzerine çıkarılması çıkışı geldi. Destici, hesabında mevcut enflasyon farkıyla gelecek yılın enflasyon hedefini dikkate aldıklarını söyledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanları İstişare Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin liderliğinde parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Destici, toplantının ekonomi başlığında milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret sürecine dair partisinin resmi teklifini ve hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı.

2027 asgari ücreti için yüzde 50 zam çıkışı! Mustafa Destici'den dikkat çeken teklif

Destici, "Yılbaşında sadece yüzde 27'lik enflasyon farkıyla asgari ücret belirlenmeye kalkılırsa bu rakam ne olur? Yüzde 30 olarak kabul etsek aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir zam gelir. Bu da 35-36 bin lira olur. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz şudur; bir kere hem bu sene oluşan enflasyon farkı hem de gelecek sene hedeflenen yüzde 21'lik enflasyonu eklediğimizde 48 bin lira yapıyor.

2027 asgari ücreti için yüzde 50 zam çıkışı! Mustafa Destici'den dikkat çeken teklif

Onun için biz Büyük Birlik Partisi diyoruz ki, asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrımız; 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

2027 asgari ücreti için yüzde 50 zam çıkışı! Mustafa Destici'den dikkat çeken teklif

YAZICIOĞLU DOSYASINDA BBP VURGUSU

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde Büyük Birlik Partisi'nin çabasına da dikkati çekerek, "Muhsin Başkanımızı, şehit liderimizi kaybedeli tam 17 yıl oldu. Bu 17 yıllık süre içerisinde dava dosyası iki kere takipsizliğe uğradı. Birisi 2014 yılında, birisi 2016 yılında.

Her iki takipsizliğin kaldırılması, soruşturmanın yeniden başlaması, bugün de soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilmesi ve daha çaplı, detaylı bir soruşturma yapılıyor olması elbette ki bizleri ve camiamızı memnun etmiştir.

Bu dosyaya verilen iki takipsizlik kararı kaldırılmışsa, dosya Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmişse ve bugün çok kapsamlı bir soruşturma yürütülüyorsa bunda en büyük gayret Büyük Birlik Partisi'dir, Büyük Birlik Partisi'nin siyasi gücüdür" açıklamasında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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