51 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 13 Kasım itibarıyla 210 milyar dolardan 159 milyar dolara gerilediğini belirten Memiş, yaklaşık 51 milyar dolarlık düşüş yaşandığını ifade etti. Bu gerilemenin 32 milyar dolarlık bölümünün altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını öne sürdü.

Memiş, bazı ülkelerin ve aktörlerin düşük fiyatlardan varlık topladığını belirtti. Çin, Rusya ve ABD'nin yeni dünya sisteminin şekillenmesinde etkili olduğunu belirten analist, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.