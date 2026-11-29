İslam Memiş altında kritik seviyeyi açıkladı! 9 Aralık'a kadar bu rakama dikkat
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrasında kritik uyarılar yapan Finans Analisti İslam Memiş, 9 Aralık FED kararına kadar ons altında 3.750 doları kırmızı çizgi olarak işaret etti. Memiş, 3.500–3.750 dolar bandını ve gram altında 6.000–6.250 lira aralığını izlediğini söyledi. 2027 yılı için dolar beklentisini de paylaşan Memiş kurun 63-64 lira seviyelerine ulaşabileceği belirtti.
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirerek altın, gümüş, dolar, Borsa İstanbul ve Bitcoin yatırımcılarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki değişime de değinen Memiş, ons altında 9 Aralık'taki Fed faiz kararına kadar 3.750 dolar seviyesini kritik eşik olarak belirledi. Memiş, gram altında ise 6.000-6.250 lira aralığını takip ettiğini açıkladı.
Haftalık değerlendirmelerini YouTube kanalında paylaşan İslam Memiş, merkez bankalarının rezervlerindeki değişimlerin küresel piyasalardaki gelişmelerle bağlantılı olduğunu söyledi. Savaşların uzamasını isteyen bazı aktörlerin merkez bankalarının rezervlerini zayıflattığını, şirketleri ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını ve yatırımcıların varlıklarını düşük fiyatlardan toplamayı hedeflediğini ileri sürdü.
51 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 13 Kasım itibarıyla 210 milyar dolardan 159 milyar dolara gerilediğini belirten Memiş, yaklaşık 51 milyar dolarlık düşüş yaşandığını ifade etti. Bu gerilemenin 32 milyar dolarlık bölümünün altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını öne sürdü.
Memiş, bazı ülkelerin ve aktörlerin düşük fiyatlardan varlık topladığını belirtti. Çin, Rusya ve ABD'nin yeni dünya sisteminin şekillenmesinde etkili olduğunu belirten analist, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
GRAM ALTINDA 6.250 TL SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ
Gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatlarını da paylaşan Memiş, gram altının 6.090 liradan alındığını, 6.115 liradan satıldığını aktardı.
Ons altındaki dalgalanmaların gram altına da yansıdığını belirten analist, gram altında 6.000-6.250 lira bandını takip ettiğini kaydetti.
İŞÇİLİK FARKLARI DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç piyasada altın alımını durdurma kararını da değerlendiren Memiş, bu adımın piyasadaki arz sıkıntısının hafiflemesine katkı sağlayabileceğini savundu.
Ons altının 3.430 dolara kadar gerilediği dönemde gram altında 6.000 liranın altının görüldüğünü ve yoğun talep nedeniyle piyasada birkaç gün altın sıkıntısı yaşandığını belirten Memiş, 1 kilogram külçe altında 5.000 dolara kadar yükselen işçilik farkının kararın ardından 3.000 dolara gerilediğini söyledi. Piyasada altın arzının artmasıyla işçilik maliyetlerindeki farkın daha da azalabileceğini dile getirdi.
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA RASYO UYARISI
Gümüş fiyatlarındaki hareketliliğe de değinen Memiş, altın-gümüş rasyosunun bu piyasada belirleyici unsurlardan biri olduğunu ifade etti.
Altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüş fiyatlarını destekleyebildiğini, yükselişin ise gümüşte değer kaybına yol açabildiğini belirten Memiş, yatırımcıların bu göstergedeki değişimleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
BORSA İSTANBUL VE BİTCOİN İÇİN TAKİP ETTİĞİ SEVİYELERİ AÇIKLADI
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin haftayı 10.977 puandan tamamladığını hatırlatan Memiş, kısa vadede 10.800-11.800 puan aralığını izlediğini belirtti. Yukarı yönlü hareketlerde 11.300, 11.450 ve 11.800 puan seviyelerinin takip edilebileceğini kaydetti.
Bitcoin tarafında ise 60 bin dolar seviyesinin görüldüğünü ifade eden Memiş, yükselişin güç kazanabilmesi için 63 bin doların aşılması gerektiğini söyledi. Analist, kripto para piyasasında 58 bin-63 bin dolar aralığını takip ettiğini aktardı.
2027 yılı için dolar beklentisini de paylaşan Memiş kurun 63-64 lira seviyelerine ulaşabileceği belirtti.