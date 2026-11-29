Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)
Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık programı Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Kasım Pazartesi, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günlerinde Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bazı bölgelerde birkaç saat sürerken, kimi mahalle ve yerleşim noktalarında elektriklerin gün boyunca verilmesi planlanıyor.
Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık listesi duyuruldu. Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz ilçelerinde meydana gelecek bakım çalışmalarının saatlerini de araştırıyor.
MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 KASIM 1-2 ARALIK
AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, AKDENİZ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEÇKİN, ŞIH İBRAHİM HEKİM, 33545, 33615, 33695, 33735, 33810, 33815, 33820, 33830, 33835, 33880, 50.YIL, İSTİKLAL-4, SAHİL
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2, CUMHURİYET-4, 3, CAMİİ, KÖPRÜLER, ŞEHİTLER, 2621, 100.YIL, 2627, 2629, 2630, 2632, 2623, 2628, 2631, 2626, 2622, 2624, 2625
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2971, 2972, 2973, 2974, 2979, 2980, 2981, 2991, 2992, DUMLUPINAR-1, KIŞLA, TOROSLAR, 2845, 2846, 2847
ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ANAMUR, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAN, İMAMLAR-ESKİKÖY, ÇUKURCAK
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1208, 1213, 1701, 1713, 1730, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Bakım Çalışması
02.12.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1702, 1705, 1714, 1715, 1725, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, İNÖNÜ, TURGUT REİS
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:15 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1703, 1709, 1729, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZEHRA MARULYALI
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:45 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_15
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:45 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_15
AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, AYDINCIK, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:15 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAMUR
Bakım Çalışması
01.12.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPRAK-, YETİŞ, GÜLNAR, GÖKLEVENT, VEZİR, KAPIZ, PINAR, ÇİFTÇİLER
Bakım Çalışması
01.12.2026 14:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPIZ, TÜYSÜZOĞLU, GÜLÜM, AYNACI, BOZDEMİR, TÜRBE, GÜLNAR
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:30 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUMLUK/1, KARAGÖZ, KUMLUK, GÖKTAŞ
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:15 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_3
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK, MERKEZ_3
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, MERKEZ_3, GÖLPAZARI
BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, BOZYAZI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, HALİL EROL, 907
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 925, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 926, GÜN SAZAK
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1020, MUHTAR MEHMET KARA, 1019, 1001, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BOZKURT, HİLAL
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 903, 910, 912, 913, 920, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ, ESENTEPE, GÜN SAZAK, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, BOZKURT, HİLAL, KALEDİBİ/1, MUHTAR MEHMET KARA, ŞEHİT ALİ ER, ŞEHİT YAŞAR YILDIRIM
ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ÇAMLIYAYLA, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKLUK, UÇARI
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKOYAK, CANDERE, BEYLİCE, TOPAKLI
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI, KATRANLI, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, UZUN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ZEVZEK, ARMUTLU, HAPKAPAN, KANUNİ, SÜRMELİ, KIZILOLUK, ÇUVALGI/3, ÇUVALGI/2, DEMİRTAŞ, GÜNEŞLİ, KEMAL EROĞLU, UCARI, EĞRİCE OLUK, TEPENSESİ, ERENLER TEPESİ, TEPENSESİ1, UCARI/1
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, SARIKOYAK, CANDERE, TOPAKLI
ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ERDEMLİ, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KASIMKÖY, GÜN, PİRİ REİS, 4.KANAL, 1015, ERDEMOĞLU, ATATÜRK_3, 1024, 1027, 3.KANAL, 1025, MARİNA, NECATİ BEY, BOZKURT 1, 1017, 1028, 2.KANAL, MUSTAFA AKSAY, GÜLDEN AĞA, 1026, KUĞU, 1005, BAKLA ALİ, SÜLEYMAN KARA, 1016, HALK EĞİTİM, 1004, AHMET REFİK BEY, SAZBAŞI, MUHAMMED ÇAVUŞ, 1018, TOPTAŞLAR, 1014, ALİ BARUT, 1003, DEMİRÖNEM 2, İMAM HATİP, 1006, 1019, DEMİRÖNEM 1, SERİNLER, ÇUKUR ALİ, KALLELER, ÖĞRETMEN MUSTAFA, EMİN AYDIN, YUNUS BEY, ERENLER, YUNUS EMRE_1, MUHSİN YAZICIOĞLU, 1007, GÜZELOLUK, 1013, ALPARSLAN TÜRKEŞ, UYGUR_1, ERMENEK, FEVZİ ÇAKMAK_1, KARDELEN_2, MİMAR SİNAN_4, 3001, ŞEHİT ZEKERİYA TÜRER, 3021, 3003, AKASYA_1, 3017, 3023, DEDE KORKUT, HACI ÖMER VAR, ŞENOĞLU, OSMAN ÇAVUŞ, KÖYPINARI, ALATA, YAVUZ SULTAN SELİM, 12020, 12011, 12001, 12006, GÜVERELİLER, YÖRÜK, ÖZCANLAR, KEŞLİ, ARICILAR, ÇEÇEN, USLULAR, YEŞİL CAMİ, ZİYA GÖKALP, ASLAN KÖYLÜLER, 12010, MERKEZ_22, ZAMBAK_1, SÜMBÜL_1, MEHMET AKİF, AVŞAR, BAHÇE_3, ZEYTİNLİK_1, YETKİN, ÖĞRETMENLER, YÜCELER, SEVİNDİK, CUMHURİYET (YENİ), HALİL YÜCE, 7011, DURMAZ_1, 2. BATI KANAL, PELİT, BORAN, 7003, 7008, KELLER, KILIÇLAR, 7009, ŞEHİT MEHMET HASAN KESKİN, BOZKURT 2, 7001, 7002, YÜKSEK HARMAN, KOCAKÖY, CUMHURİYET_4, KOZALIK, MALTAŞI, UYGUNLAR_1, ŞEHİT KEMAL EVDİLEK, ŞİRİNEVLER, CEZAEVİ, 1. DOĞU KANAL, 1. BATI KANAL, GÖKÇEN, HAFIZLAR, MEHMET EMİN YAZAR, KUYUBELENİ, HACI HOCALI, TÜRBE, 2008, 2017, KÖYLÜ, 4005, 4003, NARLI, HACI IŞIK, 4010, KARLAR, 4004, 4009, ŞABAN EFENDİ, POYRAZLAR, 4006, 4007, MUSTAKANLI, ESKİKÖY, 5014, 5004, 5010, 5011, BÜK, 5008, GÜL_2, 5012, 5016, 5007, 5005, ZAFER_5, 5002, SOLMAZLAR, DESTAN, HACELİLER, 5015, 5001, ERGİNLER, ÖZLER, 5003, SARILAR_2, HÜSNÜLER, 5013, KARACALAR, HUTBETAŞI, SÜMEKLİLER, ÇİÇEK YURDU, 5009, AHMET BEY, KESKİNLER, 8004, 8006, ÖTÜKEN, 8008, 8013, 8012, BELEN, TOLLULAR, 8007, 8002, 8011, HAKAN, OKUL_3, YARENLER, GÜNEYLİLER, 8001, ÖZTÜRKLER, MUSTAFA ŞEN, 6010, 6003, 6005, 6007, YAYLALAR, GÜRGENÇLER, 6008, SONER ALİ YILMAZ, 6009, OĞUZLAR_1, ÖZSEZERLER, ERCANLAR, 6004, 1. DSİ KANAL, 6006, SİVRİLER, 6002, 6001, MEHMET KİYA, OYMALAR, HALİL KİYA_1, GÜRGAHLAR, AKÇAALAN, KURAN KURSU
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR_1, 1020, YUNUS EMRE_1, SERİNLER, PELİN_1, ŞEHİT RECEP ATEŞ, ELÇİBEY, ERENLER, 1021, ASENA, TALAT GÖKTEPE, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERDEMOĞLU, 1022, YARAŞIR, 3006, HASTANE, 3012, 3027, ÇETİNKAYA, 3001, ŞEYH ŞAMİL, ERDEM_1, DEDE KORKUT, 3010, 3023, KAŞGAR, 3004, 3003, KARDELEN_2, 3009, 3018, 3011, ÇAĞATAY, 3015, NADİDE, 3002, GENÇLİK, CAHAR DUDAYEV, 3030, 3007, 3014, DR.EMİN ŞEKERCİ, ŞEHİT ZEKERİYA TÜRER, 3028, ŞEHİT YÜKSEL ULAK, 3021, MİMAR SİNAN_4, SİNCAN, 3008, 3022, MENEKŞE_3, KIRGIZ, AKASYA_1, 3025, 3026, KÖYPINARI, KALFE, GÖKTÜRK, NECİP FAZIL_1, ŞENOĞLU, ALATA, OSMAN BÖLÜKBAŞI, KAĞAN, ŞEKERLER_1, ÇİFTÇİLER, 3020, HACI ÖMER VAR, 3019, YAVUZ SULTAN SELİM, DR.SADIK AHMET, ERCİYES, ZABİT HACI, 3017, MEVLANA_2, SÜMBÜL_2, MEHTAP_1, ŞEHİT SÜLEYMAN ŞAHİN, 2003, 2011, 2014, HOCA AHMET YESEVİ_2, CAMİ_1, BİNALİ YILDIRIM, GÖKALİ DURMAZ, ÖĞRETMEN EVİ, DERE_2, DOĞUKAN, AKSAY_1, RIFAT CÜCELOĞLU, 2002, MENDERES_1, ZEYNEP HASAN DÖLEK, AHMET RAMAZAN ÖZEN, 2005, ŞEHİT ÖĞRETMEN İBRAHİM ÖZTÜRK, PAPATYA_1, BATUHAN, 2018, 2007, SEÇKİNLER, DEDE KİYA, 2006, ATATÜRK_3, YAĞMUR_1, MELTEM_1, ALİ ÇAVUŞ, ŞEHİT BESİM TAŞ, SAĞLIK_3, 2008, İSHAK EFENDİ, YUNUS BEY, SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU_1, İSTİKLAL_2, KAMİL BAŞARAN, İBRAHİM ÖNGEL, CELİL KİYA, GEZER, İBN-İ SİNA, FAZİLET, 2017, ABDURRAHMAN ŞEVK, ÖZEL İDARE, HAL, TÜRBE, MİLLİ EGEMENLİK_1, AHMET REFİK BEY, ŞEHİT ÖMER SERİN, MÜFTÜLER, HÜSEYİN TUZLA, LALELİ, 4001, BÜK
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖKÜZLÜ, ÇAMLI GÖK
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA_1, 3006, NECİP FAZIL_1, MEVLANA_2, MİMAR SİNAN_4, 3004, DR.EMİN ŞEKERCİ, NADİDE, GENÇLİK, ERDEMOĞLU, ERCİYES
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANCILILAR
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2. BATI KANAL, AVŞAR, BAYRAMOĞLU, ÇATIRIK, ÇAY, DOKTOR, ESEN, GÜL, GÜLTEPE, HAYRAT-, HİSAR, HÜRRİYET_1, KAMİL CIRIK, KARAAHMETLİ, KERİM KİYA, KIRIŞLI, MEHMET AKİF, MENEKŞE_1, NAZ, OĞUZ, PORTAKAL, RANA, SERİNLER_1, SEVİNDİK, TEPE_2, TİPİ ALİ, TUZLA, ULAK, ÜSTÜL, VADİ, YAMAÇ, YAPISIGÜZEL, YASEMİN, YAYLA_2, YÜCELER, YÜCELER (MERKEZ), YARENLER
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLEMİN
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7030, 7033-, 7028, 7029, COŞKUNLAR, ŞAAR, 7032, ESELİ, 7031
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESELİ, ŞAAR
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, 1. BATI KANAL, 7021, ERSÖZLER, GÜZELOLUK, 1. DOĞU KANAL, 7013, GAZİ HASAN ERSİN
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ KİYA_1, CUMHURİYET_4, 7009, HALİL HİKMET, 7014, 7010
Bakım Çalışması
01.12.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELOLUK, CUMHURİYET_4, 7009, BİLGE, ALİ KİYA_1
Bakım Çalışması
01.12.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR, GÜZELOLUK, 7018, BORAN, ALİ KİYA_1, 7015, ŞEHİT MEHMET HASAN KESKİN, BİLGE, 7017
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESELİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARICAKUYU, CABBARLI_1, 7007, 2. DOĞU KANAL, MALTAŞI, ESELİ, KELLER, 7025, ŞELALE, KOCAKÖY, ŞAAR
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 229_1, 225_1, 228, 219_1, 226_1, ALATAŞ, ALATAŞ (YEŞİLYURT), 227
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 229_1, ALATAŞ, SARIBEYLİ (YEŞİLYURT), KARGI PINARI, SARIBEYLİ, 12, ALATAŞ (YEŞİLYURT)
GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, GÜLNAR, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKOVA
Bakım Çalışması
30.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ ENTEGRE, MERKEZ/10
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCAPELİT
Bakım Çalışması
30.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUTLUBEY, KOCAPELİT
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI
MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MEZİTLİ, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, BOZÖN, 32027, KÜME2, KÜME5, HÜSAMETTİN CİNDORUK
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33178, 33180, 33182, 33184, 33191, 33195, 33205, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33180, 33184, 33203, 33205, 33215, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ, YÜKSEK HARMAN
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, BOZÖN, 32027, KÜME2, KÜME5, HÜSAMETTİN CİNDORUK
Bakım Çalışması
01.12.2026 13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 39706, 39708, 39710, 39767, 39775, ESKİKÖY, ZEYTİNLİ, 52177, 52181
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 39727, 39772, 39774, FATİH
Bakım Çalışması
01.12.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 39605, 39607, YAŞAR DOĞU, ZEYTİNLİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47486, BATI KANAL, TECE, 46427, HACI SÜLEYMAN
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENNET, YENİ YOL
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45195, 45196, 45197, ÇAMLIK, DOĞLU
MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MUT, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALIKCILAR
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, YAYLA, KATIRARDIÇ, KÜKÜR, AKGEDİK MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DERİNÇAY
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEDİK, MEZARLIK-2, ASPUT MEVKİİ, KELCEKÖY MERKEZ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, YAYLA, KATIRARDIÇ, KÜKÜR, AKGEDİK MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA MERKEZ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT
SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, SİLİFKE, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK/11, MANCINIK, ŞAHPA
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOLACALIKOYUNCU, GÜLÜMPAŞALI, 155_2, 159_1, 191_1, 193_1, 194_1, 195_1, 196_1, 199_1, 201_1, 202_1, 204, 205_1, 207, 209_1, 211, 213_1, 214, 215_2, 217_1, 221_1, 223_1, 225_1, 229_2, 231_1, 233, 235_6, 237_1, 241_1, 243_1, 245-, 249_1, 254, 270-, 292-, 318_1, 319, 351, 353/1, 358_2, 359_1, 360_1, 361_1, 364_2, 367, 367/1, 368_1, 369, 370_1, 371-, 373_1, 374_2, 375_2, 375/1, 376_2, 376/1, 377_1, 378_2, 379_1, 38_1, 380_1, 381_2, 382_1, 383_1, 384_1, 385_2, 385/1, 386_3, 386/1, 388_2, 389_1, 390_1, 391_1, 392_1, 393_1, 394_1, 395_1, 395/2, 395/3, 396_1, 397_1, 398_2, 398/1, 399_1, 400_1, 401_5, 402_1, 404_1, 405_2, 406_2, 407_1, 408_1, 409_1, 410_1, 411_1, 412_1, 413_1, 414_1, 415_1, 416_1, 417, 418_3, 419_1, 420_2, 421_2, 422_1, 423_2, 425_1, 440_1, 441_1, 442_2, 443_1, 444_2, 445_1, 446_1, 448_3, 455_1, 456, 457_1, 460_2, 461_1, 470_2, 476, 481_1, 483_1, 483/2, 484_1, 485_2, 486_2, 488_1, 491_1, 492_1, 493_1, 494_1, 495_2, 496_4, 497_2, 498_1, 501, 502, 503, 504, 505_1, 506, 506/1, 507_1, 508_1, 510_2, 511-, 512_1, 514_3, ATATÜRK BULVARI, GÜLÜMPAŞALI_1, KUMLULAR, STADT BERGKAMEN, TAŞUCU 1, YUSUF ÖZLEN
Bakım Çalışması
30.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALADAM, ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ÇOPUR, ÖZBAĞ
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÖKÜN_1, BAHÇE_3
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHANLI, TOLAS, MERKEZ_1_1, BEYBÜKÜ, ORTAÖREN
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGI/3, DEVEDAMI-, KARGI/6, KARGICAK-, MERKEZ_13, KARGI/8, KARGI/14, KARGI/13, NITAŞIR, YOKUŞBAŞI, MERKEZ/2, KARGI/9, AKDAM, KARGI/10, KARGI/12, KARGI/2, KARGI/11, KARGI, KARGI/5, KIRÇİÇEĞİ, AKDENİZ-, AKDENİZ (SELÇUKLAR)-, AKDENİZ (OVACIK)
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHACILI
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYBÜKÜ, İNCİRBÜKÜ, KASIRCA, ULUSULUK
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYBÜKÜ, ULUSULUK
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK_1, BOZKOYAK_2
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURU
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALIR
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALANDIZ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1_9, 10-, 115, 207_2, 207_3, 281_1, 282_1, 61_2, ATATÜRK_3
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 102, 104, 115, 132_1, 134_2, 152_1, 153_1, 155_1, 159/4, 162_1, 168_1, 172_6, 176_1, 180_1, 186_1, 188_1, 189_1, 193_2, 195_2, 203_2, 205_2, 291 (ARKARASI)-, 65_2, 66_1, 67_6, 70_1, 75_1, 76_2, 77_2, 78_3, 79_2, YUVA
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALANDIZ
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TARSUS, İlçesi'nde planlanan 22 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ, YENİ, YEŞİL VADİ, CEVİZ ALANI, ÇAMALAN MERKEZ
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKOYAK, CANDERE, BEYLİCE, TOPAKLI
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3., 5., 6., 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 13., 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, AZİME GÜNAY, 2., 1., ELİYEŞİL
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞHT.İSMET AKIN, 2943., 2946., 2950., 2952., 2954., 2957., 2944., 2959., 2948, 2955, 2942
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2954., GAZİPAŞA, 29104
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA
Bakım Çalışması
01.12.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA, SAİT POLAT, 29104
Bakım Çalışması
01.12.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2970., GAZİPAŞA, 29104
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4234., 4237, 4318.1, 4310., 4318, 4327., 4329., 4331., 4335., 4337., 4312., 4333.
Bakım Çalışması
02.12.2026 10:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4310., 4314., 4316., 4317., 4327., 4329., 4331., 4312., 4319., 4305, 4234.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1202., 1204., 1206., 1833., 1874., 1811., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1809., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1868., 1870., 1872., 1827., 1835., 1869, 1871, KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, 3604., 3602., 3606., 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40114, 4004., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4076., 4078., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4074., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, SARIKOYAK, CANDERE, TOPAKLI
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSEBALCI, BÜYÜKKÖSEBALCI
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3661., 3662., 3663., 3664., 3665., 3668.-, 3678., KASIM EKENLER BLV., 3631., 3639., 3666, 3658., 3691
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2624., ESAT ÇAVUŞ, 3667., 3678., KASIM EKENLER BLV., 3669., 3674, 3682
Bakım Çalışması
02.12.2026 12:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3678., 3679., 3680., 3682, 3684, 3686., 3688.
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3668.-, 3671., 3677, 3679., 3681, 3682, 3684, 3686.
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TOROSLAR, İlçesi'nde planlanan 22 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 108001, 108002, 108003, 108004, 108005, 108007, 108008, 108011, 108012, 108014, 108015, 108018, 108022, 108030, 108031, 108032, 108034, 108035, 108036, 108037, 108040, 108060, 108061, 108090, DUMAN DERE, FEVZİ ÇAKMAK_1, KAŞLI, MEHMET AKİF ERSOY_1
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1
Bakım Çalışması
30.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 211, 90014, 90016, 90020, 90029, 90035, 90037, 90041, 90045, 90053, 90055, 90057, 90059, 90067
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1240, 202_1, 204, 205_1, 206_1, 207, 209, 241_1, 242, 243_1, 247, 249_1, 250, 266, 317_1, 432, 441_1, CUMHURİYET, CUMHURİYET (YENİ), ÇINARLI, FAKIPINARI, KALE, KARALAROLUĞU, SAĞLIK, TEHNELLİ
Bakım Çalışması
30.11.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 107003, 107004, 107005, 107012, 107013, 107021, 107025, BULUKLU, FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY
Bakım Çalışması
30.11.2026 11:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 166_1, 10191, 10190, 10182, 10184, 10180, 10188, 10189, ESKİKÖY
Bakım Çalışması
30.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 108001, 108003, 108004, 108030, 108032, 108034, 108035, 3 OCAK, KAŞLI
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 211, 212, 90020, 90069, 90077, 90081, 90085, 90087, MERSİNLİ AHMET
Bakım Çalışması
30.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 215_1, 88010, 88015, 88017, 88021, 88023, 88025, 88027, 88032, 88034, 88045, 88047, 88048, 88049, 88050, 88051, 88052, 88053, 88055, 88060, H. OKAN MERZECİ
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100036, 100033, 100032, 100034, 100035, 100038, 212, 100071, 100070, 100031, 100037, 100039, 100040, 100062
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133001, 133006, 133009, ÇANDIR.
Bakım Çalışması
02.12.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133007, 133009, 133013, ŞAHİNPINARI
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 121022, 121049
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 116023, 116026, 116032, 116041, 116043, 116052, 116060, 116061, 116066, 116070, BAĞLAR, DORUKLU
Bakım Çalışması
01.12.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOROSLAR.
Bakım Çalışması
01.12.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 114001, 114002, 114003, 114004, 114005, 114006, BOZMEZAR, MURTPINARI
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84003, 84009, 84020, 84030, 84032, 84034, 84036, 84042, 84044, 84046, 84048, 84050, 84052, 84054, AKBELEN, ATA, MİLLİ MÜCAHİT RIFAT USLU, TOROSLAR, ZİYA PAŞA
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84031, 84034, 84035, 84042, 84048, 84050, 84052, 84066, 84068, 84070, 84072, ATA, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 88036, 88080, 88074, 88025, İÇEL (88065), 88039, 88061, 209_1, 215_1, 88068, 88035, 88037, 88044, 88042, 88067, 88040, 92053, 92059
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100111, 213, 88011, 92026, 92027, 92029, 92030, 92013, 92021, 92017, 92010, 92008, 92006, 92022, 92039, 92033, ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ RAGIP ALİ BİLGEN (92037), H. OKAN MERZECİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 212, 90022, 90059, 92013, 92014, 92020, 92012, 92008, 92016, 92004, 92006, 92002, 92007, 92009
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 92049, 213, 92047, 92040