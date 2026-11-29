Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık programı Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Kasım Pazartesi, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günlerinde Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bazı bölgelerde birkaç saat sürerken, kimi mahalle ve yerleşim noktalarında elektriklerin gün boyunca verilmesi planlanıyor.

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Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık listesi duyuruldu. Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz ilçelerinde meydana gelecek bakım çalışmalarının saatlerini de araştırıyor.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 KASIM 1-2 ARALIK

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, AKDENİZ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEÇKİN, ŞIH İBRAHİM HEKİM, 33545, 33615, 33695, 33735, 33810, 33815, 33820, 33830, 33835, 33880, 50.YIL, İSTİKLAL-4, SAHİL

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2, CUMHURİYET-4, 3, CAMİİ, KÖPRÜLER, ŞEHİTLER, 2621, 100.YIL, 2627, 2629, 2630, 2632, 2623, 2628, 2631, 2626, 2622, 2624, 2625

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2971, 2972, 2973, 2974, 2979, 2980, 2981, 2991, 2992, DUMLUPINAR-1, KIŞLA, TOROSLAR, 2845, 2846, 2847

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ANAMUR, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAN, İMAMLAR-ESKİKÖY, ÇUKURCAK

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1208, 1213, 1701, 1713, 1730, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Bakım Çalışması

02.12.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1702, 1705, 1714, 1715, 1725, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, İNÖNÜ, TURGUT REİS

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:15 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1703, 1709, 1729, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZEHRA MARULYALI

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_15

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_15

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, AYDINCIK, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:15 - 10:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANAMUR

Bakım Çalışması

01.12.2026 13:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPRAK-, YETİŞ, GÜLNAR, GÖKLEVENT, VEZİR, KAPIZ, PINAR, ÇİFTÇİLER

Bakım Çalışması

01.12.2026 14:45 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPIZ, TÜYSÜZOĞLU, GÜLÜM, AYNACI, BOZDEMİR, TÜRBE, GÜLNAR

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:30 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUMLUK/1, KARAGÖZ, KUMLUK, GÖKTAŞ

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:15 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_3

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK, MERKEZ_3

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, MERKEZ_3, GÖLPAZARI

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, BOZYAZI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, HALİL EROL, 907

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 925, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 926, GÜN SAZAK

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1020, MUHTAR MEHMET KARA, 1019, 1001, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BOZKURT, HİLAL

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 903, 910, 912, 913, 920, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ, ESENTEPE, GÜN SAZAK, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, BOZKURT, HİLAL, KALEDİBİ/1, MUHTAR MEHMET KARA, ŞEHİT ALİ ER, ŞEHİT YAŞAR YILDIRIM

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ÇAMLIYAYLA, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKLUK, UÇARI

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIKOYAK, CANDERE, BEYLİCE, TOPAKLI

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI, KATRANLI, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, UZUN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ZEVZEK, ARMUTLU, HAPKAPAN, KANUNİ, SÜRMELİ, KIZILOLUK, ÇUVALGI/3, ÇUVALGI/2, DEMİRTAŞ, GÜNEŞLİ, KEMAL EROĞLU, UCARI, EĞRİCE OLUK, TEPENSESİ, ERENLER TEPESİ, TEPENSESİ1, UCARI/1

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, SARIKOYAK, CANDERE, TOPAKLI

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ERDEMLİ, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KASIMKÖY, GÜN, PİRİ REİS, 4.KANAL, 1015, ERDEMOĞLU, ATATÜRK_3, 1024, 1027, 3.KANAL, 1025, MARİNA, NECATİ BEY, BOZKURT 1, 1017, 1028, 2.KANAL, MUSTAFA AKSAY, GÜLDEN AĞA, 1026, KUĞU, 1005, BAKLA ALİ, SÜLEYMAN KARA, 1016, HALK EĞİTİM, 1004, AHMET REFİK BEY, SAZBAŞI, MUHAMMED ÇAVUŞ, 1018, TOPTAŞLAR, 1014, ALİ BARUT, 1003, DEMİRÖNEM 2, İMAM HATİP, 1006, 1019, DEMİRÖNEM 1, SERİNLER, ÇUKUR ALİ, KALLELER, ÖĞRETMEN MUSTAFA, EMİN AYDIN, YUNUS BEY, ERENLER, YUNUS EMRE_1, MUHSİN YAZICIOĞLU, 1007, GÜZELOLUK, 1013, ALPARSLAN TÜRKEŞ, UYGUR_1, ERMENEK, FEVZİ ÇAKMAK_1, KARDELEN_2, MİMAR SİNAN_4, 3001, ŞEHİT ZEKERİYA TÜRER, 3021, 3003, AKASYA_1, 3017, 3023, DEDE KORKUT, HACI ÖMER VAR, ŞENOĞLU, OSMAN ÇAVUŞ, KÖYPINARI, ALATA, YAVUZ SULTAN SELİM, 12020, 12011, 12001, 12006, GÜVERELİLER, YÖRÜK, ÖZCANLAR, KEŞLİ, ARICILAR, ÇEÇEN, USLULAR, YEŞİL CAMİ, ZİYA GÖKALP, ASLAN KÖYLÜLER, 12010, MERKEZ_22, ZAMBAK_1, SÜMBÜL_1, MEHMET AKİF, AVŞAR, BAHÇE_3, ZEYTİNLİK_1, YETKİN, ÖĞRETMENLER, YÜCELER, SEVİNDİK, CUMHURİYET (YENİ), HALİL YÜCE, 7011, DURMAZ_1, 2. BATI KANAL, PELİT, BORAN, 7003, 7008, KELLER, KILIÇLAR, 7009, ŞEHİT MEHMET HASAN KESKİN, BOZKURT 2, 7001, 7002, YÜKSEK HARMAN, KOCAKÖY, CUMHURİYET_4, KOZALIK, MALTAŞI, UYGUNLAR_1, ŞEHİT KEMAL EVDİLEK, ŞİRİNEVLER, CEZAEVİ, 1. DOĞU KANAL, 1. BATI KANAL, GÖKÇEN, HAFIZLAR, MEHMET EMİN YAZAR, KUYUBELENİ, HACI HOCALI, TÜRBE, 2008, 2017, KÖYLÜ, 4005, 4003, NARLI, HACI IŞIK, 4010, KARLAR, 4004, 4009, ŞABAN EFENDİ, POYRAZLAR, 4006, 4007, MUSTAKANLI, ESKİKÖY, 5014, 5004, 5010, 5011, BÜK, 5008, GÜL_2, 5012, 5016, 5007, 5005, ZAFER_5, 5002, SOLMAZLAR, DESTAN, HACELİLER, 5015, 5001, ERGİNLER, ÖZLER, 5003, SARILAR_2, HÜSNÜLER, 5013, KARACALAR, HUTBETAŞI, SÜMEKLİLER, ÇİÇEK YURDU, 5009, AHMET BEY, KESKİNLER, 8004, 8006, ÖTÜKEN, 8008, 8013, 8012, BELEN, TOLLULAR, 8007, 8002, 8011, HAKAN, OKUL_3, YARENLER, GÜNEYLİLER, 8001, ÖZTÜRKLER, MUSTAFA ŞEN, 6010, 6003, 6005, 6007, YAYLALAR, GÜRGENÇLER, 6008, SONER ALİ YILMAZ, 6009, OĞUZLAR_1, ÖZSEZERLER, ERCANLAR, 6004, 1. DSİ KANAL, 6006, SİVRİLER, 6002, 6001, MEHMET KİYA, OYMALAR, HALİL KİYA_1, GÜRGAHLAR, AKÇAALAN, KURAN KURSU

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR_1, 1020, YUNUS EMRE_1, SERİNLER, PELİN_1, ŞEHİT RECEP ATEŞ, ELÇİBEY, ERENLER, 1021, ASENA, TALAT GÖKTEPE, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERDEMOĞLU, 1022, YARAŞIR, 3006, HASTANE, 3012, 3027, ÇETİNKAYA, 3001, ŞEYH ŞAMİL, ERDEM_1, DEDE KORKUT, 3010, 3023, KAŞGAR, 3004, 3003, KARDELEN_2, 3009, 3018, 3011, ÇAĞATAY, 3015, NADİDE, 3002, GENÇLİK, CAHAR DUDAYEV, 3030, 3007, 3014, DR.EMİN ŞEKERCİ, ŞEHİT ZEKERİYA TÜRER, 3028, ŞEHİT YÜKSEL ULAK, 3021, MİMAR SİNAN_4, SİNCAN, 3008, 3022, MENEKŞE_3, KIRGIZ, AKASYA_1, 3025, 3026, KÖYPINARI, KALFE, GÖKTÜRK, NECİP FAZIL_1, ŞENOĞLU, ALATA, OSMAN BÖLÜKBAŞI, KAĞAN, ŞEKERLER_1, ÇİFTÇİLER, 3020, HACI ÖMER VAR, 3019, YAVUZ SULTAN SELİM, DR.SADIK AHMET, ERCİYES, ZABİT HACI, 3017, MEVLANA_2, SÜMBÜL_2, MEHTAP_1, ŞEHİT SÜLEYMAN ŞAHİN, 2003, 2011, 2014, HOCA AHMET YESEVİ_2, CAMİ_1, BİNALİ YILDIRIM, GÖKALİ DURMAZ, ÖĞRETMEN EVİ, DERE_2, DOĞUKAN, AKSAY_1, RIFAT CÜCELOĞLU, 2002, MENDERES_1, ZEYNEP HASAN DÖLEK, AHMET RAMAZAN ÖZEN, 2005, ŞEHİT ÖĞRETMEN İBRAHİM ÖZTÜRK, PAPATYA_1, BATUHAN, 2018, 2007, SEÇKİNLER, DEDE KİYA, 2006, ATATÜRK_3, YAĞMUR_1, MELTEM_1, ALİ ÇAVUŞ, ŞEHİT BESİM TAŞ, SAĞLIK_3, 2008, İSHAK EFENDİ, YUNUS BEY, SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU_1, İSTİKLAL_2, KAMİL BAŞARAN, İBRAHİM ÖNGEL, CELİL KİYA, GEZER, İBN-İ SİNA, FAZİLET, 2017, ABDURRAHMAN ŞEVK, ÖZEL İDARE, HAL, TÜRBE, MİLLİ EGEMENLİK_1, AHMET REFİK BEY, ŞEHİT ÖMER SERİN, MÜFTÜLER, HÜSEYİN TUZLA, LALELİ, 4001, BÜK

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖKÜZLÜ, ÇAMLI GÖK

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA_1, 3006, NECİP FAZIL_1, MEVLANA_2, MİMAR SİNAN_4, 3004, DR.EMİN ŞEKERCİ, NADİDE, GENÇLİK, ERDEMOĞLU, ERCİYES

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SANCILILAR

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2. BATI KANAL, AVŞAR, BAYRAMOĞLU, ÇATIRIK, ÇAY, DOKTOR, ESEN, GÜL, GÜLTEPE, HAYRAT-, HİSAR, HÜRRİYET_1, KAMİL CIRIK, KARAAHMETLİ, KERİM KİYA, KIRIŞLI, MEHMET AKİF, MENEKŞE_1, NAZ, OĞUZ, PORTAKAL, RANA, SERİNLER_1, SEVİNDİK, TEPE_2, TİPİ ALİ, TUZLA, ULAK, ÜSTÜL, VADİ, YAMAÇ, YAPISIGÜZEL, YASEMİN, YAYLA_2, YÜCELER, YÜCELER (MERKEZ), YARENLER

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İLEMİN

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 7030, 7033-, 7028, 7029, COŞKUNLAR, ŞAAR, 7032, ESELİ, 7031

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESELİ, ŞAAR

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, 1. BATI KANAL, 7021, ERSÖZLER, GÜZELOLUK, 1. DOĞU KANAL, 7013, GAZİ HASAN ERSİN

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ KİYA_1, CUMHURİYET_4, 7009, HALİL HİKMET, 7014, 7010

Bakım Çalışması

01.12.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELOLUK, CUMHURİYET_4, 7009, BİLGE, ALİ KİYA_1

Bakım Çalışması

01.12.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR, GÜZELOLUK, 7018, BORAN, ALİ KİYA_1, 7015, ŞEHİT MEHMET HASAN KESKİN, BİLGE, 7017

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESELİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARICAKUYU, CABBARLI_1, 7007, 2. DOĞU KANAL, MALTAŞI, ESELİ, KELLER, 7025, ŞELALE, KOCAKÖY, ŞAAR

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 229_1, 225_1, 228, 219_1, 226_1, ALATAŞ, ALATAŞ (YEŞİLYURT), 227

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 229_1, ALATAŞ, SARIBEYLİ (YEŞİLYURT), KARGI PINARI, SARIBEYLİ, 12, ALATAŞ (YEŞİLYURT)

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, GÜLNAR, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKOVA

Bakım Çalışması

30.11.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ ENTEGRE, MERKEZ/10

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOCAPELİT

Bakım Çalışması

30.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUTLUBEY, KOCAPELİT

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, MEZİTLİ, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, BOZÖN, 32027, KÜME2, KÜME5, HÜSAMETTİN CİNDORUK

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33178, 33180, 33182, 33184, 33191, 33195, 33205, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 33180, 33184, 33203, 33205, 33215, İSMET İNÖNÜ, KELVELİ, YÜKSEK HARMAN

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, BOZÖN, 32027, KÜME2, KÜME5, HÜSAMETTİN CİNDORUK

Bakım Çalışması

01.12.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 39706, 39708, 39710, 39767, 39775, ESKİKÖY, ZEYTİNLİ, 52177, 52181

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 39727, 39772, 39774, FATİH

Bakım Çalışması

01.12.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 39605, 39607, YAŞAR DOĞU, ZEYTİNLİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47486, BATI KANAL, TECE, 46427, HACI SÜLEYMAN

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENNET, YENİ YOL

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45195, 45196, 45197, ÇAMLIK, DOĞLU

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, MUT, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALIKCILAR

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, YAYLA, KATIRARDIÇ, KÜKÜR, AKGEDİK MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DERİNÇAY

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GEDİK, MEZARLIK-2, ASPUT MEVKİİ, KELCEKÖY MERKEZ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, YAYLA, KATIRARDIÇ, KÜKÜR, AKGEDİK MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLICA MERKEZ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, SİLİFKE, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK/11, MANCINIK, ŞAHPA

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOLACALIKOYUNCU, GÜLÜMPAŞALI, 155_2, 159_1, 191_1, 193_1, 194_1, 195_1, 196_1, 199_1, 201_1, 202_1, 204, 205_1, 207, 209_1, 211, 213_1, 214, 215_2, 217_1, 221_1, 223_1, 225_1, 229_2, 231_1, 233, 235_6, 237_1, 241_1, 243_1, 245-, 249_1, 254, 270-, 292-, 318_1, 319, 351, 353/1, 358_2, 359_1, 360_1, 361_1, 364_2, 367, 367/1, 368_1, 369, 370_1, 371-, 373_1, 374_2, 375_2, 375/1, 376_2, 376/1, 377_1, 378_2, 379_1, 38_1, 380_1, 381_2, 382_1, 383_1, 384_1, 385_2, 385/1, 386_3, 386/1, 388_2, 389_1, 390_1, 391_1, 392_1, 393_1, 394_1, 395_1, 395/2, 395/3, 396_1, 397_1, 398_2, 398/1, 399_1, 400_1, 401_5, 402_1, 404_1, 405_2, 406_2, 407_1, 408_1, 409_1, 410_1, 411_1, 412_1, 413_1, 414_1, 415_1, 416_1, 417, 418_3, 419_1, 420_2, 421_2, 422_1, 423_2, 425_1, 440_1, 441_1, 442_2, 443_1, 444_2, 445_1, 446_1, 448_3, 455_1, 456, 457_1, 460_2, 461_1, 470_2, 476, 481_1, 483_1, 483/2, 484_1, 485_2, 486_2, 488_1, 491_1, 492_1, 493_1, 494_1, 495_2, 496_4, 497_2, 498_1, 501, 502, 503, 504, 505_1, 506, 506/1, 507_1, 508_1, 510_2, 511-, 512_1, 514_3, ATATÜRK BULVARI, GÜLÜMPAŞALI_1, KUMLULAR, STADT BERGKAMEN, TAŞUCU 1, YUSUF ÖZLEN

Bakım Çalışması

30.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALADAM, ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ÇOPUR, ÖZBAĞ

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖKÜN_1, BAHÇE_3

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAHANLI, TOLAS, MERKEZ_1_1, BEYBÜKÜ, ORTAÖREN

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGI/3, DEVEDAMI-, KARGI/6, KARGICAK-, MERKEZ_13, KARGI/8, KARGI/14, KARGI/13, NITAŞIR, YOKUŞBAŞI, MERKEZ/2, KARGI/9, AKDAM, KARGI/10, KARGI/12, KARGI/2, KARGI/11, KARGI, KARGI/5, KIRÇİÇEĞİ, AKDENİZ-, AKDENİZ (SELÇUKLAR)-, AKDENİZ (OVACIK)

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAHACILI

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYBÜKÜ, İNCİRBÜKÜ, KASIRCA, ULUSULUK

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYBÜKÜ, ULUSULUK

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK_1, BOZKOYAK_2

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURU

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALIR

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALANDIZ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1_9, 10-, 115, 207_2, 207_3, 281_1, 282_1, 61_2, ATATÜRK_3

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 102, 104, 115, 132_1, 134_2, 152_1, 153_1, 155_1, 159/4, 162_1, 168_1, 172_6, 176_1, 180_1, 186_1, 188_1, 189_1, 193_2, 195_2, 203_2, 205_2, 291 (ARKARASI)-, 65_2, 66_1, 67_6, 70_1, 75_1, 76_2, 77_2, 78_3, 79_2, YUVA

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALANDIZ

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)



TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, TARSUS, İlçesi'nde planlanan 22 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ, YENİ, YEŞİL VADİ, CEVİZ ALANI, ÇAMALAN MERKEZ

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIKOYAK, CANDERE, BEYLİCE, TOPAKLI

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3., 5., 6., 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 13., 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, AZİME GÜNAY, 2., 1., ELİYEŞİL

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞHT.İSMET AKIN, 2943., 2946., 2950., 2952., 2954., 2957., 2944., 2959., 2948, 2955, 2942

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2954., GAZİPAŞA, 29104

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA

Bakım Çalışması

01.12.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA, SAİT POLAT, 29104

Bakım Çalışması

01.12.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2970., GAZİPAŞA, 29104

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİPAŞA

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4234., 4237, 4318.1, 4310., 4318, 4327., 4329., 4331., 4335., 4337., 4312., 4333.

Bakım Çalışması

02.12.2026 10:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4310., 4314., 4316., 4317., 4327., 4329., 4331., 4312., 4319., 4305, 4234.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1202., 1204., 1206., 1833., 1874., 1811., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1809., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1868., 1870., 1872., 1827., 1835., 1869, 1871, KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, 3604., 3602., 3606., 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40114, 4004., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4076., 4078., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4074., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, SARIKOYAK, CANDERE, TOPAKLI

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖSEBALCI, BÜYÜKKÖSEBALCI

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3661., 3662., 3663., 3664., 3665., 3668.-, 3678., KASIM EKENLER BLV., 3631., 3639., 3666, 3658., 3691

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2624., ESAT ÇAVUŞ, 3667., 3678., KASIM EKENLER BLV., 3669., 3674, 3682

Bakım Çalışması

02.12.2026 12:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3678., 3679., 3680., 3682, 3684, 3686., 3688.

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3668.-, 3671., 3677, 3679., 3681, 3682, 3684, 3686.

Mersin elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık (Tarsus, Toroslar, Erdemli, Silifke, Mezitli, Aydıncık, Mut, Bozyazı, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Akdeniz)

TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, TOROSLAR, İlçesi'nde planlanan 22 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 108001, 108002, 108003, 108004, 108005, 108007, 108008, 108011, 108012, 108014, 108015, 108018, 108022, 108030, 108031, 108032, 108034, 108035, 108036, 108037, 108040, 108060, 108061, 108090, DUMAN DERE, FEVZİ ÇAKMAK_1, KAŞLI, MEHMET AKİF ERSOY_1

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1

Bakım Çalışması

30.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 211, 90014, 90016, 90020, 90029, 90035, 90037, 90041, 90045, 90053, 90055, 90057, 90059, 90067

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1240, 202_1, 204, 205_1, 206_1, 207, 209, 241_1, 242, 243_1, 247, 249_1, 250, 266, 317_1, 432, 441_1, CUMHURİYET, CUMHURİYET (YENİ), ÇINARLI, FAKIPINARI, KALE, KARALAROLUĞU, SAĞLIK, TEHNELLİ

Bakım Çalışması

30.11.2026 15:45 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107003, 107004, 107005, 107012, 107013, 107021, 107025, BULUKLU, FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY

Bakım Çalışması

30.11.2026 11:15 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 166_1, 10191, 10190, 10182, 10184, 10180, 10188, 10189, ESKİKÖY

Bakım Çalışması

30.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 108001, 108003, 108004, 108030, 108032, 108034, 108035, 3 OCAK, KAŞLI

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 211, 212, 90020, 90069, 90077, 90081, 90085, 90087, MERSİNLİ AHMET

Bakım Çalışması

30.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 215_1, 88010, 88015, 88017, 88021, 88023, 88025, 88027, 88032, 88034, 88045, 88047, 88048, 88049, 88050, 88051, 88052, 88053, 88055, 88060, H. OKAN MERZECİ

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100036, 100033, 100032, 100034, 100035, 100038, 212, 100071, 100070, 100031, 100037, 100039, 100040, 100062

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 133001, 133006, 133009, ÇANDIR.

Bakım Çalışması

02.12.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 133007, 133009, 133013, ŞAHİNPINARI

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 121022, 121049

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:15 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 116023, 116026, 116032, 116041, 116043, 116052, 116060, 116061, 116066, 116070, BAĞLAR, DORUKLU

Bakım Çalışması

01.12.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOROSLAR.

Bakım Çalışması

01.12.2026 15:45 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 114001, 114002, 114003, 114004, 114005, 114006, BOZMEZAR, MURTPINARI

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84003, 84009, 84020, 84030, 84032, 84034, 84036, 84042, 84044, 84046, 84048, 84050, 84052, 84054, AKBELEN, ATA, MİLLİ MÜCAHİT RIFAT USLU, TOROSLAR, ZİYA PAŞA

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84031, 84034, 84035, 84042, 84048, 84050, 84052, 84066, 84068, 84070, 84072, ATA, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 88036, 88080, 88074, 88025, İÇEL (88065), 88039, 88061, 209_1, 215_1, 88068, 88035, 88037, 88044, 88042, 88067, 88040, 92053, 92059

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100111, 213, 88011, 92026, 92027, 92029, 92030, 92013, 92021, 92017, 92010, 92008, 92006, 92022, 92039, 92033, ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ RAGIP ALİ BİLGEN (92037), H. OKAN MERZECİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 212, 90022, 90059, 92013, 92014, 92020, 92012, 92008, 92016, 92004, 92006, 92002, 92007, 92009

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 92049, 213, 92047, 92040

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