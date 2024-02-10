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    • Moody's'ten İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, The New York Times
    - Güncelleme:
    Moody&#039;s&#039;ten İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü
    İsrail, Kredi, Moodys, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı, The New York Times

    S&P Global Ratings ve Fitch'in yanı sıra üç büyük derecelendirme kuruluşundan biri olan Moody's, İsrail'in notunu A1'den A2'ye düşürdü.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu ve görünümünü revize etti. Moody's, kredi notunu 'A1'den 'A2'ye düşürürken, kredi notu görünümünü ise negatife çevirdi.

    Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları öne sürüldü. Bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı belirtildi.

    SAVAŞI GEREKÇE GÖSTEREN İLK KURULUŞ

    Böylece Moody's, Hamas'la uzun süredir devam eden savaşı ve İsrail'in maliyesine getirdiği zararı gerekçe göstererek İsrail'in kredi notunu düşüren ilk büyük derecelendirme kuruluşu oldu.

    Öte yandan Moody's, İsrail'in askeri harcamalarının bu yılın sonuna kadar 2022 harcamalarını ikiye katlamasını beklediğini söyledi. Bu, harcamalardaki artışı finanse etmek için daha fazla borç anlamına geliyor.

    EKİM AYINDA İNCELEMEYE ALMIŞTI

    Moody's, 19 Ekim 2023'te İsrail'in 'A1' olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı, The New York Times
    İsrailKrediMoodys
    Haberler > Ekonomi > Moody's'ten İsrail kararı! Kredi notu düşürüldü
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