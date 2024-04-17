Muhafazakâr otel fiyatları cep yakıyor, 'her şey dâhil'in faturası 140 bin lira

Muhafazakâr otellere talep giderek artıyor. Ancak bu konseptteki oteller, giderleri daha düşük olmasına rağmen yüzde 50 daha pahalı. 4 kişilik bir aile, 7 gece+her şey dâhile 60 bin lira öderken, muhafazakâr bir otelde bu tatilin bedeli 140 bin lirayı buluyor. Tatilciler de daha uygun seçenek olan villa kiralamaya yöneliyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Yaza sayılı günler kala otel fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 oranında artışlar görülüyor. Ancak ‘muhafazakâr aile oteli’ konseptiyle hizmet veren otellerin fiyatları ise âdeta cep yakıyor. Antalya’da hizmet veren 5 yıldızlı muhafazakâr bir otelin 7 gece + her şey dâhil fiyatının 140 bin lira olduğu görülüyor. Aynı bölgede aynı konseptteki bir diğer otelin 7 gece, 2 yetişkin + 1 çocuk fiyatı ise 133 bin lira. Fiyatlar bölgeden bölgeye değişmekle birlikte muhafazakâr aile otelleri, normal otellerden yüzde 50 daha pahalı.

DÜŞÜK GİDERE BÜYÜK FİYAT

Türkiye’de muhafazakâr aile otellerine talep her geçen gün artıyor. Ülkemizde toplam otel sayısı 20 bini geçiyor; ancak muhafazakâr konsepte uygun otel sayısı 110 civarında seyrediyor. Birçok muhafazakâr otel de gerekli şartları karşılamıyor. Vatandaşlar hem uygunluk hem de fiyat konusunda şikâyetlerini dile getiriyor. Yapılan paylaşım ve yorumlarda fiyatların normal otellere göre çok yüksek olduğu, normal otellere göre gider kalemlerinin daha düşük olmasına rağmen fiyatların neden bu kadar yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

60 YERİNE 140 BİN ÖDÜYORLAR

Antalya’da turizm acentesi işleten Ömer Tekin, gazetemize yaptığı açıklamada, İslami şartları sağlayan otel sayısının oldukça az olmasına rağmen bu otellere talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Fiyatları, piyasayı elinde bulunduran tekel konumundaki bazı otellerin yüksek tuttuğunu belirten Tekin “Antalya’da 4 kişilik bir aile, 7 gece 60 ila 80 bin liraya konaklayabilir. Ancak muhafazakâr aile konseptindeki bir otelde konaklamanın bedeli 140 bin lirayı buluyor. Gider kalemlerine bakıldığında bu otel konseptiyle hizmet veren işletmelerin daha kârlı olduğu görülüyor. Adaletsizlik var” dedi.

ÇARE VİLLA KİRALAMADA

Arayan 10 kişiden 4’ünün muhafazakâr aile oteli istediğini vurgulayan Tekin “Fiyatları görünce vazgeçiyorlar. Herkesin kendine göre tatil tercihleri var. İnsanlara bu fiyattan bu hizmeti satmak, hiç de adil değil. Hâliye vazgeçip bu defa villa kiralıyorlar. Orada da fiyatlar uygun değil aslında; ama diğer otellere göre daha cazip. 4 kişilik bir aile, etrafı tamamen kapalı, muhafazakâr bir villada 7 gece 50-60 bin liraya kalabiliyor. Yeme-içme kendilerine ait. Her şartta otelden daha uygun” ifadelerine yer verdi.

100 MİLYAR $'LIK PAZARI ISKALIYORUZ

BAE, Endonezya, Malezya ve Mısır gibi ülkelerde İslami turizmin çok daha ileri düzeyde olduğunu belirten Ömer Tekin “İç pazarda vatandaşlarımız fiyatlar yüzünden mağdur olurken, dünyada hızla gelişen İslami tatil konseptini de ıskalıyoruz. Türkiye bu alanda çok ciddi potansiyele sahip; ama hem tesis sayımız yetersiz hem de fiyatlarımız çok pahalı. Dünyada İslami turizm; yüz milyarlarca dolar büyüklükte bir pazar. Maalesef Türkiye bu pazardan istediğini alamıyor” diye konuştu.

TATİL PARANIZI KAPTIRMAYIN

Tüketiciler Konfederasyonu, tatil fırsatçılarına karşı “e-Posta veya SMS’le gelen sahte linklere karşı dikkat edin” uyarısı yaptı. Fazla ucuz ilanlara şüpheyle yaklaşılmasını, peşinatların isme gönderilmemesini, gönderilirken açıklama kısmına mutlaka ayrıntılı şekilde yazılmasını istedi.