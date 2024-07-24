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Haberler > Ekonomi > Müteahhitlerin gözü Irak'ta! Kalkınma Yolu ile yılda 5 milyar dolarlık gelir

Müteahhitlerin gözü Irak'ta! Kalkınma Yolu ile yılda 5 milyar dolarlık gelir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müteahhitlerin gözü Irak&#039;ta! Kalkınma Yolu ile yılda 5 milyar dolarlık gelir
Müteahhitlik, Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ı güneyden kuzeye geçecek 1.200 kilometrelik demir yolu ile ona paralel otoyolunu içeren Kalkınma Yolu Projesi’nin müteahhitlik sektörüne yılda en az 5 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.

Türk müteahhitlik sektörü gözünü Kalkınma Yolu Projesi’ne dikti. Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan projenin Türk müteahhitlik sektörüne 5 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayınlanan “İnşaat Sektörü Analizi Raporu”da Kalkınma Yolu Projesinin potansiyeline dikkat çekilerek “Basra’daki Faw Limanı’ndan Türkiye sınırında yeni açılacak Ovaköy Sınır Kapısı’na kadar uzanacak 1.200 kilometrelik demir yolu ile ona paralel otoyolunu içeren Kalkınma Yolu Projesi’nin en az 15 milyar ABD doları tutarında olacağı tahmin ediliyor.

Kalkınma Yolu Projesi’ne ek olarak ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 100’e yakın hastane, 3 binin üstünde okul ve yaklaşık 4 milyona yakın yeni konut projesi bulunduğu öğrenilmiştir. Irak, yılda en az 5 milyar ABD doları tutarında proje üstlenilebilecek bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Proje Türk müteahhitlik firmalarının oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından 3-4 yıl içerisinde tamamlanabilir” denildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 1,2 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYEL

Suudi Arabistan ile ilişkilere de yer verilen raporda “Suudi Arabistan’da “Vizyon 2030” programı kapsamında 1,2 trilyon ABD doları tutarında altyapı ve üstyapı projesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği, NEOM projesi için 500 milyar ABD doları “Kral Salman Enerji Parkı” için 500 milyar ABD doları, Expo için 8 milyar ABD doları bütçe ayrıldığı ve ülkenin farklı şehirlerinde 20 havalimanı inşa edilmesinin planlandığı açıklanmıştır. Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanlığının yürüteceği yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerine de gelecek 5 yılda 60,5 milyar ABD doları tutarında bütçe ayırılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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