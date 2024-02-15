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    • Nvidia'nın yükselişi durdurulamıyor! Nvidia, Amazon'un ardından Google'ı da solladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Nvidia&#039;nın yükselişi durdurulamıyor! Nvidia, Amazon&#039;un ardından Google&#039;ı da solladı
    Nvidia, Google, Amazon, Piyasa Değeri, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ediyor. California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Google'ın sahibi Alphabet'i geride bıraktı. Yapay zeka modelini dün tanıtan şirket, geçen yıl kârını beş kat artırarak 9,24 milyar dolara çıkardı.

    Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı.

    Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı. Şirketin hisselerinde son 1.5 yıldaki artış ise yüzde 670 oldu. Bu artışla şirket, lot başına 722 dolar değerlemeye ulaştı.

    Piyasa değeri bugün 1,83 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Google'ın sahibi Alphabet'i de geçti.

    Bugün hisselerinde yüzde 0,5 artış görülen Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı.

    Nvidia'nın yükselişi durdurulamıyor! Nvidia, Amazon'un ardından Google'ı da solladı

    ABD'NİN EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ OLDU

    Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.

    Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.

    Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti.

    Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Ekonomi > Nvidia'nın yükselişi durdurulamıyor! Nvidia, Amazon'un ardından Google'ı da solladı
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