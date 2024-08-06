O ilde toplu taşımaya zam! İşte yeni tarife

Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre özel halk otobüslerinde bir tam ücreti 17 TL, öğrenci için 14,00 TL ve nakitte 20,00 TL oldu.

Erzincan'da toplu taşımaya zam geldi. Özel halk otobüslerinde yeni tarife dönemi başlıyor. Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, şu açıklamada bulundu:

İlgili Haberler Türk lirası en değerli seviyede! Ekonomi politikası meyvelerini veriyor

“5362 sayılı esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır.

En son 13.01.2024 tarihinde tam 14,00 TL, öğrenci 11,50 TL ve nakit (kartsız) 17,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmiş ve geçen süre zarfında akaryakıt fiyatları başta olmak üzere, araç yedek parçalarında, bakım ve onarım giderlerinde meydana gelen artışlardan ve 2024 yılı 7 aylık enflasyon 28,76 oranındaki artışından dolayı, yeni fiyat tarifesine geçmeye zorunlu kılmıştır.

İlgili Haberler Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Birlik Yönetim Kurulu toplantısında maliyetler ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi çeşitli kriterler göz önüne alınıp karar verilmiştir. Buna göre 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam 17,00 TL, öğrenci 14,00 TL ve nakit (kartsız) 20,00 TL olarak onaylanmıştır.”