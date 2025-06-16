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Haberler > Ekonomi > O kentimizde ulaşıma zam! En ucuz tek basım öğrenciye 18 TL, sivile 25...

O kentimizde ulaşıma zam! En ucuz tek basım öğrenciye 18 TL, sivile 25...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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O kentimizde ulaşıma zam! En ucuz tek basım öğrenciye 18 TL, sivile 25...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'li Bolu Belediye Meclisi, vatandaşları tepkisine yol açan bir karara imza attı. Haziran ayı toplantısında otobüs biletlerine yapılan yüzde 33’lük zam sonrası öğrenciler, İzzet Baysal Caddesi’nde slogan atarak tepki yürüyüşü düzenledi.

CHP'li Bolu Belediyesi'nde toplu ulaşım ücretlerine zam geldi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) öğrenim gören yaklaşık 30 öğrenci, ulaşım fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla İzzet Baysal Caddesi’nin başından Bolu Belediyesi’ne kadar yürüdü.

O kentimizde ulaşıma zam! En ucuz tek basım öğrenciye 18 TL, sivile 25... - 1. Resim

VATANDAŞLAR ZAMMA TEPKİLİ

"Zam değil, hizmet istiyoruz" şeklinde sloganlar atan öğrenciler, karara tepki gösterdi. Yürüyüş boyunca polis ekipleri de güvenlik önlemi alırken, öğrenciler adına yapılan açıklamada, "Ulaşım gibi en temel haklar lüks haline getiriliyor" denildi.

Bolu Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda otobüs ücretleri, öğrenci için 18 TL’den 24 TL’ye, sivil yolcu için ise 25 TL’den 34 TL’ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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