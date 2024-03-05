Altından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesinde 

Uzun bir süredir yatay bir seyir izleyen altın hareketlenme başladı. Son dönemde hızlı bir yükselişe geçen altın fiyatları, bugün yeni bir rekor kırdı.

ONS VE GRAM REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin belirsizlikler sürerken altına olan talep arttı. Ons altında 2.141 dolarla tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise 2.180 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

SON 1 YILDA YÜZDE 92,5 YÜKSELDİ

Son 1 haftada hızlı bir yükseliş kaydeden altın fiyatları, yüzde 7 civarında yükseliş kaydetti. Altın son 1 ayda yüzde 9, 2024'te yüzde 11, son 1 yılda ise yüzde 92,5 oranında değer kazandı.

ONS ALTINDA 3 BİN DOLAR HEDEFİ

ABD merkezli yatırım bankası Citi'ye göre ons altında hedef 3 bin dolar. Citi'nin yayımladığı bir notta gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının dolarizasyonu azaltma politikalarının hız kazanması halinde altının ons fiyatının 3 bin doları bulabileceği ifade edildi.