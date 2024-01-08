Otopark ve çekme ücretleri büyük zam geldi! Yeni yılda hatalı park sürücülere pahalıya patlayacak

8 Ocak 2024 23:54 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 00:12

Yeni yılda akaryakıt fiyatları, MTV, muayene ücretleri başta olmak üzere araç sahiplerini üzecek zamlar üst üste geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugün taksi ve otobüs ücretlerine yapılan zammın yanı sıra yediemin otopark ve araç çekme ücretleri için de zam kararı alındı.

YEDİEMİN ÜCRETLERİNE ZAM

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi. Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılması karara bağlandı.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ YÜZDE 18 ZAMLANDI

Yeni karar kapsamında araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.

OTOPARK ÜCRETİ GÜNLÜK TARİFESİ DEĞİŞTİ

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.