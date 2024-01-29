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    • Özür dileyerek duyurmuşlardı: Ankara simidine zamda geri adım

    Ankara'da, 'Özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz' denilerek yapılan simit zammı iptal edildi. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidinin satışının 10 liradan devam edeceğini açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Özür dileyerek duyurmuşlardı: Ankara simidine zamda geri adım
    Ankara, Simit, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ankara'da simide yapılan yüzde 50'lik zam sosyal medyada gündem olmuştu. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidi fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    ZAM İPTAL EDİLDİ

    Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'DESTEK ALIRSAK ZAM YAPMAYIZ'

    Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız" değerlendirmesinde bulundu.

    'ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ'

    Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.

    Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz" dedi.

    Delibaş geçen hafta zam haberini duyururken, ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık" ifadesini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaraSimitZam
    Haberler > Ekonomi > Özür dileyerek duyurmuşlardı: Ankara simidine zamda geri adım
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