Trabzon'da balık tezgahlarında palamut sezonunun sonuna gelinirken, balıkçılar gözünü diğer balık çeşitlerine çevirdi. Sezon boyunca beklenenden fazla avlanan palamudun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tezgahlardan tamamen çekilmesi beklenirken, balıkçı esnafı bu sezon hamsinin geçen yılki kadar bol olmayacağını tahmin ediyor. Tezgahlarda palamudun tanesi 150-175 TL'yi bulurken, mezgit 250-300 TL, hamsi 300 TL, istavrit ise 150 TL'den satılıyor.

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Balık sezonunun verimli geçtiği Trabzon'da palamut bolluğu yavaş yavaş yerini diğer balık çeşitlerine bırakıyor. Sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte tezgahlardaki palamut miktarı azalırken fiyatı da yükseldi. Bir dönem 50-75 TL arasında satılan palamudun tanesi şu sıralar 150-175 TL'den alıcı buluyor.

Palamut için yolun sonu göründü! Tezgahların yeni gözdesi belli oldu, esnaftan şaşırtan tahmin

"PALAMUDUN TANESİ 150-175 TL BANDINDA"

Balıkçı esnafından Emin Avcı, sezonun genel anlamda verimli geçtiğini belirterek, "Balık sezonu iyi gidiyor. Şu an biraz durgunluk var. Çünkü palamudun yavaş yavaş bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir balık sezonu geçirdik. Bizler de balıkçı esnafı olarak böyle verimli bir sezon geçmesinden ötürü memnunuz. Palamudun tanesi şu anda 150-175 TL bandında. Sonuna doğru gidiyoruz palamudun. Hamsinin bu sezon palamudun yerini alacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok palamut oldu, onun da yemi hamsi olduğu için hamsi bu sezon pek olmayacak gibi geliyor bana" dedi.

Palamut için yolun sonu göründü! Tezgahların yeni gözdesi belli oldu, esnaftan şaşırtan tahmin

PALAMUDUN YERİNİ ONLAR ALACAK

Vatandaşların genellikle hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkları tercih ettiğini kaydeden Avcı, "Diğer çeşitlerle pek ilgilenmiyor vatandaşımız. Ancak palamut 50-75 TL iken gerçekten fazlasıyla ilgi gösterdi palamuda. Bundan sonra palamut gidince mezgit olur, istavrit olur, zargana (sargan) olur, çinekop olur" diye konuştu.

Palamut için yolun sonu göründü! Tezgahların yeni gözdesi belli oldu, esnaftan şaşırtan tahmin

"BİRKAÇ HAFTAYA TAMAMEN BİTEBİLİR"

Balıkçı esnafı Bülent Ay ise vatandaşların balığa ilgisinin sürdüğünü ifade ederek, palamut sezonunun artık sonuna gelindiğini söyledi. Ay, "Bu sezon güzel gidiyor, vatandaşımız balığa her zaman ilgi gösteriyor. Biz de çok şükür sezondan çok memnunuz. Palamut da artık tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor. Artık bitiyor. Zaten olmasını beklemediğimiz kadar çok kaldı tezgahlarda. Artık elveda demek üzereyiz palamuda. Tahminimce birkaç haftaya tamamen palamut bitmiş olur" ifadelerini kullandı.

Palamut için yolun sonu göründü! Tezgahların yeni gözdesi belli oldu, esnaftan şaşırtan tahmin

Hamsinin geçen yılki kadar bol çıkmasını beklemediğini dile getiren Ay, "Bizim insanımız hamsiyi tercih fiyat ancak geçen seneki gibi bol çıkmaz tabii ki. Çünkü malumunuz palamut bu sene hamsiyi yedi" şeklinde konuştu.

Palamut için yolun sonu göründü! Tezgahların yeni gözdesi belli oldu, esnaftan şaşırtan tahmin

İŞTE TEZHAGLARDAKİ FİYATLAR

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Ay, palamudun 150 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Mezgit 250-300 TL, hamsi 300 TL, istavrit de 150 TL. İlerleyen günlerde daha da fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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