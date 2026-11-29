Kilogramı 60 bin TL, yılda sadece 10 kilo çıkıyor! Fransa, Almanya, Arap ülkeleri… Yurt dışından talep yağıyor
Artvin'in Ardanuç ilçesinde sınırlı miktarda üretilen yeşil bal, kilogram başına 60 bin TL'den satılıyor. Yılda yalnızca 5 ila 10 kilogram arasında elde edilebilen özel bal, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.
DİĞER BALLARDAN ÇOK FARKLI
Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ile 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen yeşil bal, alışılmış bal renklerinden farklı görünümüyle öne çıkıyor. Açık yeşilden koyu yeşile uzanan tonlarıyla dikkat çeken bal, bölgenin zengin bitki örtüsünde beslenen arılar tarafından üretiliyor.
Renginin ve kokusunun alışılmış ballardan farklı olması nedeniyle geçmişte uzak durulan bal, 2017 yılında gerçekleştirilen bilimsel analizlerin ardından cazip hale geldi.
YEŞİL BÖLÜMLER AYRILIYOR
Bölgede 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, yeşil balın geçmişte de üretildiğini ancak yeterince tanınmadığını söyledi. Önceki kuşakların bu balı farklı rengi ve kokusu nedeniyle değerlendirmediğini anlatan Pehlivan, 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenle karşılaşmasının ardından balı analiz için gönderdiklerini belirtti.
“TÜKETMEKTEN ÇEKİNİYORDUK”
Pehlivan şöyle konuştu:
Bizim dedelerimiz, amcalarımız, bizden önceki kuşakta bu işi yapan arıcılarımız bu balı daha önce de görürdü ancak bal olarak değerlendirmezlerdi. Çünkü bilindik ballardan koku, renk ve görünüş olarak tamamen farklıydı. Biz bunu tüketmezdik bile. Alışkın olduğumuz sarı ve kırmızı tonlarında ballarımız vardı. Ancak bu bal koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili gibi farklı renklerde oluyordu. Bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk. O dönemlerde bu balın üretimi daha fazlaydı, kovanlarımızdan daha çok çıkardı.
SAĞIMI 15 GÜN DAHA GEÇ YAPILIYOR
Yeşil balın hasadının eylül ayında yapıldığını belirten Pehlivan, diğer arıcılara kıyasla sağımı 10-15 gün daha geç gerçekleştirdiklerini söyledi. Kovanlardan çıkarılan peteklerin tamamının tek tek kontrol edildiğini söyleyen Pehlivan, yeşil renkteki bölümlerin ayrılarak saf şekilde toplandığını belirtti.
KİLOGRAM FİYATI 60 BİN TL
Yeşil balın elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Pehlivan, yıllık üretimin 3 ila 10 kilogram arasında değişebildiğini söyledi. Bazı yıllarda miktarın 5 kilogramın da altına düşebildiğini belirten Pehlivan, kilogram fiyatının 60 bin TL olduğunu açıkladı. Üretim sürecinin yoğun emek gerektirdiğine dikkat çeken Pehlivan, yüksek miktarda normal bal üretmek yerine birkaç kilogram yeşil bal elde etmenin bile oldukça zor olduğunu ifade etti.
YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR
Sınırlı üretim nedeniyle tüm talepleri karşılayamadıklarını belirten Pehlivan, bal almak isteyenlerin isim ve telefon numaralarını kaydederek sıraya aldıklarını söyledi. Bazı müşterilere mevcut sezon için ürün gönderemeyeceklerini bildirdiklerini aktaran Pehlivan, sonraki yıl bal ayırıp ayıramayacaklarının ise üretim miktarına bağlı olduğunu belirtti.
Yeşil bala yurt dışından da ilgi gösterildiğini anlatan Pehlivan, Fransa'daki bir şarküteriye ürün gönderdiklerini, Almanya ve Arap ülkelerinden de sosyal medya üzerinden talepler aldıklarını ifade etti.