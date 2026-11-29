YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

Sınırlı üretim nedeniyle tüm talepleri karşılayamadıklarını belirten Pehlivan, bal almak isteyenlerin isim ve telefon numaralarını kaydederek sıraya aldıklarını söyledi. Bazı müşterilere mevcut sezon için ürün gönderemeyeceklerini bildirdiklerini aktaran Pehlivan, sonraki yıl bal ayırıp ayıramayacaklarının ise üretim miktarına bağlı olduğunu belirtti.

Yeşil bala yurt dışından da ilgi gösterildiğini anlatan Pehlivan, Fransa'daki bir şarküteriye ürün gönderdiklerini, Almanya ve Arap ülkelerinden de sosyal medya üzerinden talepler aldıklarını ifade etti.