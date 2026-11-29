Galatasaray'ın Devler Ligi rakibine büyük avantaj: Derbileri ertelendi
Olympiakos derbisinin ertelenmesiyle AEK, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde hafta sonunu maç yapmadan geçirecek.
Yunanistan Süper Ligi'nde 5 Aralık'ta oynanması planlanan Olympiakos-AEK derbisi ertelendi. Böylece 8 Aralık'ta Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak AEK'nın maç öncesindeki yoğun takviminde önemli bir değişiklik yaşandı.
ERTELEME HAKKINI KULLANDILAR
Derbinin ertelenmesi, Olympiakos'un Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara tanınan maç erteleme hakkını kullanmasından kaynaklandı. Yunan ekibi, 10 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Slovenya temsilcisi Celje ile oynayacağı karşılaşma öncesinde fikstürünü rahatlatmak amacıyla bu hakkını devreye soktu.
Bu karar, doğrudan AEK'nın da takvimine yansıdı. Olympiakos karşılaşmasının oynanmamasıyla Yunan temsilcisi, Galatasaray mücadelesinden önce herhangi bir resmi maç yapmadan hazırlıklarını sürdürme fırsatı yakaladı.
YUNANİSTAN'DA AVRUPA KUPASI AYRICALIĞI
Yunanistan'da Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara, organizasyonlardaki maç takvimini dikkate alarak ligde bir karşılaşmayı erteleme hakkı tanınıyor. Yunanistan Futbol Federasyonu ve Süper Lig yönetiminin uyguladığı düzenlemeyle Avrupa'da mücadele eden temsilcilerin fikstür yükünün hafifletilmesi ve ülke puanına katkılarının desteklenmesi hedefleniyor.