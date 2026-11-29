Galatasaray'da 14 yıl forma giydikten sonra Estudiantes'e transfer olan 40 yaşındaki Fernando Muslera, Libertadores Kupası finalinin ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Uruguaylı kaleci, veda kararını gözyaşları içinde duyurdu.

Özetle Kaydet a- | +A

Galatasaray'da 14 yıl forma giydikten sonra Temmuz 2025'te takımdan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Uruguaylı kaleci, Libertadores Kupası finalinin ardından gözyaşları içinde yeşil sahalara veda etti.

40 yaşındaki file bekçisi, Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 mağlup olduğu Libertadores Kupası finalinde son kez sahaya çıktı. Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük üzüntü yaşayan Muslera'yı rakip takımın futbolcuları teselli etti. Finalin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci, futbolu bırakma kararını kamuoyuna duyurdu.

Son düdükle birlikte veda etti: Kararını gözyaşlarıyla duyurdu

"SON GÜNE KADAR MÜCADELE ETMENİN MUTLULUĞUYLA AYRILIYORUM"

Karşılaşmanın sonucundan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten Muslera, kariyerinin son maçını Uruguay'da oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Uruguaylı kaleci, veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alınan sonuç nedeniyle büyük bir burukluk yaşıyorum ancak bugünkü maça kadar sergilediğimiz mücadeleden memnunum. Çok mutlu ayrılıyorum; sonuç ne olursa olsun —ki bu futbolun bir parçası— kariyeri noktalamak için harika bir yoldu. Estudiantes, benim evime, Uruguay'a, profesyonel kariyerime başladığım stadyuma geldi. Tribünler doluydu ve taraftarlar tüm güçleriyle destek verdiler. Şu an konuşmakta zorlanıyorum ama son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla veda ediyorum."

Son düdükle birlikte veda etti: Kararını gözyaşlarıyla duyurdu

VEDA KARARINI YÖNETİMLE PAYLAŞMIŞ

Futbolu bırakma kararının ani olmadığını belirten Muslera, bu düşüncesini daha önce Estudiantes yönetimine ilettiğini de açıkladı.

Deneyimli kaleci, "Bu konu zaten konuşulmuştu. Resmiyete dökmemiştim ama yönetim kuruluyla paylaşmıştım. Takım arkadaşlarıma, Juan Sebastian Veron'a (Estudiantes Başkanı) ve şu an beni dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala