Süper Lig lideri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyet sonrası 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, dev derbide sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.

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Trendyol Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş’la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Tüpraş Stadyumu'nda görev vereceği 11'i şekillendiriyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ASTON VILLA 11'İNİ BOZMAYACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı Galatasaray’da savunmanın sağında Wilfried Singo, solunda Ismail Jakobs mücadele edecek. Defansın ortasında Davinson Sanchez ve milli stoper Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Davinson Sanchez, Aston Villa sınavında "maçın en iyisi" ödülüne layık görüldü.

Devler Ligi'ndeki Aston Villa 11'ini yeniden sahaya sürmesi beklenen deneyimli çalıştırıcı, orta alanda Lucas Torreira-Mario Lemina ikilisinin önünde Rus 10 numara Aleksey Batrakov'a formayı verecek. Alman yıldız Leroy Sane'nin yedek kulübesinde başlayacağı, hücum hattının sağında Yunus Akgün'ün, solunda Eren Elmalı'nın şans bulacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda en büyük gol umudu olarak ise yine Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Galatasaray-Aston Villa maçında da sol önde Eren Elmalı görev aldı.

OSIMHEN, SALLAI, DENİZ VE LEAO'DA SON DURUM

İdman eksikleri sebebiyle derbiye 11'de başlama ihtimali düşük olan Roland Sallai ve Victor Osimhen’in, yedek kulübesinde olması bekleniyor. Aston Villa maçında burnuna aldığı sert darbe nedeniyle operasyon geçiren Deniz Gül için özel maske tasarlanacak. Milli futbolcunun, derbide oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Portekizli yıldız Rafael Leao'nun sakatlığı ise devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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