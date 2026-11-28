Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Ocak 2022'de teknik direktör Fatih Terim’le yolları ayırma kararına dair "pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna net bir cevap verdi. Elmas, yönetim kurulunda yer alan Işıtan Gün'le ilgili o dönem kamuoyuna yansıyan iddialara da açıklık getirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'da Haziran 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında başkanlık koltuğunda oturan Burak Elmas, Süper Lig ve Avrupa'da büyük başarılarda imzası olan kulüp efsanesi Fatih Terim'in teknik direktörlük görevinden ayrılış sürecine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Burak Elmas, 19 Haziran 2021'de bin 541 oyla başkanlığa seçildi. Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

"GALATASARAY HEPİMİZDEN BÜYÜK"

sporON YouTube kanalına konuk olan Elmas, "Birçok faktörü olan bir karardı. Fatih Hoca bu camianın efsanesi. Galatasaray'ın çok büyük başarılarına imza atmış birisi. Efsane olmaya hep devam edecek. Hepimiz insanız, o dönem başarılı olamayabiliriz. Dışarıda görünen ile içeride başarı için yaptıklarımız çok daha fazlası. Çoğu kişi bilmez. Yapılan hizmet söylenmez de zaten. Galatasaray hepimizden büyük. Mesele Jose Mourinho dünyanın saygı duyduğu bir teknik direktör, Fenerbahçe'de ve Benfica'da başarılı olamadı. Bugün Real Madrid'in hocası. Her zaman kimya uymaz, yönetimle anlaşamazsın. Bu iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez, bazı şartların uyuşmadığı anlamına gelir. O zaman da şartlar uyuşmadı. Ben o dönem Galatasaray için en iyisinin o olduğuna karar verdim. Birçok sebep var ama sebeplere girmenin Galatasaray'a bir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, şu anda takım çalıştırmıyor.

"GÜNAH KEÇİSİ SEÇİLDİ"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, "Işıtan Gün ile Fatih Terim arasında bir tercih meselesi miydi?" sorusuna, "O da şişirildi. Işıtan Gün hiç futbola karışmadı, alakası yok. Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson transferinde benim adıma çalıştı. Artık kötü niyetli şekilde iş çığırından çıkmıştı ki! Bir hedef gösterilecekti, o hedef gösterildi. Yönetimleri yıpratmak için genelde bir günah keçisi seçerler. Bu tür şeyler oldu. Benim açımdan kimse bana Galatasaraylılık dersi veremez. Birisi Galatasaray'a hata yapıyorsa ben zaten gereğini yaparım. Bence orada Işıtan Gün'ü haksız yere günah keçisi yaptılar. Futbol Şubesi ile günbegün ilgilenmiyordu, sadece 2 transferde çok faydalı oldu. O olmasaydı başkası günah keçisi olacaktı. Benim profesyonel çalışan arkadaşlarıma da bunu yaptılar. Yeni gelmiş bir profesyonelin sosyal medyada aldığı ücreti yazdılar. Yönetimi gönderme amaçlı hareketler. Hatamız olmuş mudur, yüzde 100 olmuştur. Biz dönemimizde finansal değer vermedik, aksine artı değer oluşturduk. Galatasaray'ın bir sonraki yıllarına ilave bir yük bırakmadığımız gibi ilave gelir kaynakları bıraktık. Bunu da çok kısa bir sürede yaptık. iyi niyetli olmayanlar tartışmaya devam edecek ama ben ve benimle çalışan arkadaşlarımın gönlü ferah" cevabını verdi.

Burak Elmas, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'i göreve getirmişti.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

"Ocak 2022'de verdiğiniz karardan pişman mısınız?" sorusu üzerine ise Burak Elmas, "Değilim. Çok zor bir karardı. Ben Galatasaray taraftarıyım. Taraftar için Fatih Terim ne ifade ediyorsa benim için de aynı şey. Sevgi, saygı, takdir açısından benim gözümde de aynı şeyi ifade ediyor. Fakat başkanlık koltuğuna geliyorsanız doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmak zorundasınız. O koltuk idareten oturulan bir koltuk değil. Taraftar olarak, duygularınızla karar veremezsiniz. Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorundasınız. Sonuçlarla ilgili, benim yapmak istediklerimizin olmayışını düşünmemle ilgili bir karardı ama Galatasaray siyaseti açısından zor bir karardı" sözlerini sarf etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala