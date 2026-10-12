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Ekonomi

Palamut sudan ucuz! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

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Palamut sudan ucuz! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
Başlık ResmiPalamut sudan ucuz! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

Karadeniz'de son 21 yılın en bol palamut sezonu yaşanıyor. Bolluk fiyatlara da yansırken, Rize'de 600 gramlık 3 tane palamut 100 liradan satılmaya başlandı.

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Doğu Karadeniz sularında son yılların en bereketli balıkçılık sezonu yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda palamut bolluğu oluştu.

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3 TANESİ 100 LİRA!

Yaşanan bollukla birlikte balık fiyatları gerilerken, bu durum tüketiciye yansıdı. Palamut bereketinin görüldüğü noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.

Palamut sudan ucuz! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
Başlık ResmiPalamut sudan ucuz! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

FİYATLAR DÜŞTÜ, SATIŞLAR KATLANDI

Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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