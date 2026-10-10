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Parakolay'ın faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi!

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Parakolay'ın faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi!
Başlık ResmiParakolay'ın faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi!

TCMB, Parakolay Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Parakolay'ın faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi!
Başlık ResmiParakolay'ın faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi!

Buna göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022'de TCMB kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 21. maddesinin 8. fıkrası uyarınca iptal edildi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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