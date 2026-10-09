Parasını altına, dolara ve avroya yatıranlar dikkat! Haftalık tablo belli oldu

Haftanın yatırım tablosu belli oldu. Borsa İstanbul ve avro/TL haftayı düşüşle tamamlarken gram altın ve dolar yükseldi. Gram altın 6.645 liraya çıkarken, yatırım fonları arasında haftanın en çok kazandıranı borçlanma araçları fonları oldu.

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Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve avro değer kaybederken, altın ve dolar haftayı yükselişle tamamladı. Yatırım fonlarında ise en yüksek getiri borçlanma araçları fonlarında görüldü.

BIST 100 HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca 12.038,79 ile 12.528,60 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,03 düşüşle 12.265,98 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 0,48 artarak 6.645 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,14 yükselişle 43.310 lira oldu.

Geçen hafta sonu 10.860 liradan satılan çeyrek altının fiyatı da yüzde 0,21 artışla 10.883 liraya çıktı.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO GERİLEDİ

Döviz piyasasında dolar ve avronun haftalık performansları farklı yönlerde gerçekleşti. ABD doları yüzde 0,63 değer kazanarak 49,3430 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,39 düşüşle 55,2490 liraya geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN FON BELLİ OLDU

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,15 kayıpla tamamlarken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorileri incelendiğinde, haftanın en çok kazandıran grubu yüzde 0,66 getiriyle borçlanma araçları fonları oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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