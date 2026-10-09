Brent petrolün varil fiyatı; ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker saldırılarıyla son üç haftanın zirvesini test etti. 106 dolar sınırına dayanan petrol, ABD Başkanı Trump’ın “ara seçimlerden önce İran’a saldırmaktan kaçınacağını” söylemesinin ardından geri çekildi ve 103,5 dolara düştü.

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Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 105,92 doları test etti ve 17 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde ise petrol TSİ 06:00 itibarıyla 103,50 dolardan fiyatlandı. Üç haftanın zirvesinden yaşanan düşüşe rağmen petrol, haftalık bazda %1 prime yaklaşıyor. Böylece petrolde iki haftalık yükseliş serisi de gerçekleşmiş olacak.

ÇATIŞMA İDDİALARI

Petrol piyasasında ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceğine yönelik endişeler fiyatları destekliyor. ABD’nin İran’a karşı üç günlük saldırı planları hazırladığı ve olası operasyonlarda insansız hava aracı ve füze stokları ile enerji altyapısının hedef alınabileceği yönündeki iddialar, arz endişelerini artırdı.

Petrol gitti geldi! 3 haftanın zirvesinden döndü

TANKERLERE SALDIRI

Hürmüz Boğazı’nda seyreden tankerlere yönelik saldırıların perşembe günü yoğunlaşması da piyasadaki tedirginliği güçlendirdi. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Boğazdaki güvenlik riskleri, sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişesini gündemde tutuyor.

Petrol gitti geldi! 3 haftanın zirvesinden döndü

KASIRGA ETKİSİ

Öte yandan Isaias Kasırgası’nın Meksika Körfezi’ndeki açık deniz petrol üretimini tehdit etmesi de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Kasırga nedeniyle üreticilerin günlük yaklaşık 1,3 milyon varil ham petrol üretimini durdurduğu bildirildi. Böylece jeopolitik risklere arz kaynaklı endişeler de eklendi.

Petrol gitti geldi! 3 haftanın zirvesinden döndü

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden İran ile “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü açıklaması ve ara seçimlerden önce İran’a saldırmaktan kaçınacağını söylemesi, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Buna karşılık Trump, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Piyasalarda bir yandan diplomatik temaslar ve çatışma riski diğer yandan da Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunları ve arz kesintisi ihtimali izleniyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesine sebep oluyor.

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