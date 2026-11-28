Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, Tesla ve SpaceX hisselerindeki yükselişin ardından bir günde 39,7 milyar dolar arttı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın toplam serveti 859 milyar dolara ulaşırken son bir yıldaki servet artışı 412 milyar doları buldu.

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ABD'li milyarder Elon Musk, şirketlerinin borsadaki yükselişiyle servetine bir günde yaklaşık 40 milyar dolar daha ekledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 28 Kasım tarihli verilerine göre Musk'ın net serveti günlük yüzde 4,8 artışla 859 milyar dolara yükseldi. Musk, dünyanın en zengin insanları sıralamasındaki birinciliğini de korudu.

Borsadaki yükseliş Musk'ın servetini uçurdu! Bir günde kazandığı rakam ortaya çıktı

TESLA VE SPACEX HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'de Şükran Günü tatilinin ardından 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen kısaltılmış işlem seansında Tesla hisseleri yüzde 5,22 değer kazanarak 400 dolardan kapandı.

Haziran 2026'da halka arz edilen ve Nasdaq'ta işlem gören SpaceX'in hisseleri ise yüzde 4,83 yükselerek 133,59 dolara ulaştı.

CNBC'ye göre SpaceX hisselerindeki yükselişte Nasdaq'taki genel toparlanmanın yanı sıra Musk'ın ABD'li çocuklara SpaceX hissesi bağışlama planını genişleteceğini açıklaması da etkili oldu.

Borsadaki yükseliş Musk'ın servetini uçurdu! Bir günde kazandığı rakam ortaya çıktı

SERVETİ BİR YILDA NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

27 Kasım 2025'te 447,2 milyar dolar olan Musk'ın serveti, bir yıllık dönemde yüzde 92,1 artış gösterdi.

Bloomberg'in hesaplamalarına göre Musk'ın servetinin en büyük bölümünü 636,7 milyar dolarlık SpaceX hisseleri oluşturuyor. Tesla'daki varlıklarının değeri ise 165,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Musk'ın The Boring Company'deki varlıklarının değeri 13,1 milyar dolar, Neuralink'teki varlıklarının değeri ise 3,42 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

SERVETİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İKİ ŞİRKETE BAĞLI

Musk'ın toplam servetinin yaklaşık yüzde 93'ü, SpaceX ve Tesla'daki hisselerinin değerinden oluşmakta.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, New York borsalarındaki işlemlerin kapanmasının ardından her iş günü güncelleniyor. Milyarderlerin halka açık şirketlerdeki hisseleri son kapanış fiyatları üzerinden hesaplanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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