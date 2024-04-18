Piyasalarda son dakika! Mevduat yüzde 67,48 ile zirve yaptı

Zirvedeki faiz, dolar ve borsayı frenledi!

Mevduat faizleri 5 Nisan haftasında yüzde 67,48 ile zirve yaptı. Haftalardır yüksek TL getirisine yenilen dolar yerinde sayarken, bugünkü işlemlerde 32,49 TL’dentamamlanıyor. Borsada da kâr satışları sürerken, endeks sınırlı gerileme ile 9524’ten kapandı. Analistler, yüksek faizlerin hisse senedi piyasalarını da etkilediğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası, haftalardır mevduat faizlerini yükseltmeye devam ediyor. Bugün açıklanan son verilere göre 5 Nisan ile biten haftada, 1-3 aylık mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranı yüzde 67,48’e yükselerek zirve yaptı. Böylece TL tasarrufların teşvik edilmesi, dolarizasyonun çözülmesi ve tüketimin de yavaşlayarak enflasyonist baskıların hafiflemesi amaçlanıyor.

18 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI

Yüksek seyreden TL faizlerinin etkisiyle birlikte döviz kurlarında stabilizasyon sağlandı. Dolarda haftalardır gözlemlenen yatay seyir bugün de devam etti. Sabah saatlerinde 32,49 TL’den güne başlayan dolar, yine bu rakamlardan günü tamamlıyor. Euro da benzer bir görümümle birlikte 34,74 TL’den 18 Nisan işlemlerini kapatıyor. Dövizden kaçışın hızlandığı son süreçte, TCMB de yaklaşık 5 milyar dolar alım yaparak, toplam rezervlerini 128,4 milyar dolara taşıdı.

18 NİSAN ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları jeopolitik risklerin de etkisiyle diri durmaya devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2485 TL’ye yakın seviyelerden günü tamamlamaya hazırlanırken; Kapalıçarşı gram altın fiyatı 2645 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Kuyumcularda akşam saatlerinde çeyrek altın 4 bin 335 TL, yarım altın 8 bin 875 TL ve tam altın 17 bin 240 TL’den satılıyor. Ons altında da 2380 dolara yakın yatay fiyatlama eğilimi dikkat çekiyor.

BORSADA YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Öte yandan yüksek faizler borsayı da etkiliyor. Hem yüksek maliyetler sebebiyle kredili işlemlerde azalma yaşanıyor hem de yüksek mevduat getirisi alternatif olarak borsaya rakip oluyor. Bugünkü işlemlerde de endeks sınırlı gerileme ile 9524 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9475 seviyesini gören endeks, böylece kritik desteklere de yaklaştı. Analistler, 9450 desteğinin önemine dikkat çekerek, bu seviyenin kırılması halinde satışların da derinleşebileceğini belirtiyor.