Ramazan'a özel enflasyon! Yardım kolisi fiyatları bir yılda 3'e katlandı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla, ihtiyacı olanlara yardımcı olmak isteyen vatandaşlar yardım kolileri satın almak için marketler ve e-ticaret platformlarına yöneldi. Yardım kolilerinin fiyatları ise vatandaşları hüsrana uğrattı. Ramazan'a özel enflasyon tarifesi uygulayan marketler, resmi enflasyonu katlayarak yardım kolilerine yüzde 300'e varan oranlarda zam yaptı. Geçen sene 189 TL'ye satılan bir koli 950 TL'ye çıkarken, 269 TL'ye satılan paket ise 1300 TL oldu.

Türkiye, gıda fiyatlarındaki fahiş artışların gölgesinde Ramazan ayına giriyor. Dar gelirli vatandaşlar, Ramazan sofralarına ne koyacağını kara kara düşünürken, onlara destek olmak isteyen vatandaşlar da yardım kolisi fiyatlarından şikayetçi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi rakamlara göre, 2023 yılında tüketicinin enflasyonu yıllık bazda yüzde 64,77 artarken, üreticinin enflasyonu yüzde 44,2 oranında arttı.

Ancak özellikle gıda fiyatlarındaki artış, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının çok üzerinde kaldı. Dar gelirli vatandaşlar için satışa sunulan yardım kolilerinin bir yıllık fiyat artışı da fahiş zamları adeta gözler önüne serdi.

YARDIM KOLİSİ FİYATLARI KATLANDI

Ekonomim'in haberine göre, geçen sene 150 TL'ye satılan 12 ürünlü 'Bereket Paketi' bu yıl 600 TL'den, 189 TL'ye satılan 24 ürünlü 'Lezzet Paketi' yaklaşık 950 TL'den, 269 TL'ye satılan 31 ürünlü 'Ziyafet Paketi' yaklaşık 1300 TL'den satışa sunuluyor. Söz konusu fiyatlar incelendiğinde artışın ortalama yüzde 300'ün üzerine çıktığı görülüyor.

MEDİNE HURMASI 420, PİRİNÇ 68 TL

Yardım paketlerinde yer alan bazı ürünlerin fiyatları tek tek incelendiğinde, aynı marka 1 litrelik zeytinyağının geçen sene Ramazan ayı öncesinde 19 liraya satıldığı, bu sene ise 69 lira olduğu, geçen sene 17 liraya satılan aynı marka pirinç bu sene 68 liradan, geçen sene 9 liradan satılan aynı marka un bu sene 33 liradan yine geçen sene 11 liradan satılan aynı marka küp şeker ise bu sene 26 lira perakende olarak satışa sunuluyor.

Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden hurmanın fiyatı da enflasyonun kat kat üstünde satışa sunuluyor. 2023 Ramazan ayı öncesinde kilosu ortalama 90 TL olan Medine hurması, bu sene 420 lira civarındaki fiyatıyla adeta cep yakıyor.

Yine Ramazan'ın sembolü haline gelen ve geçen sene İstanbul'da 300 gramı 10 TL olan sade pidenin fiyatı henüz açıklanmamış olsa 20-25 TL arasında satışa sunulması bekleniyor. Ramazan pidesinde de yıllık artışın yüzde 100'ün üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ET FİYATLARI DA ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Son dönemde fiyatı en çok tartışılan ve artık dar gelirli vatandaşların sofrasına sınırlı ölçüde giren et ise geçen yıla göre fiyatını en çok artıran gıda ürünleri arasında yer alıyor. Buna göre, geçen sene Ramazan ayı öncesi ortalama 140 TL'ye satılan kıyma bu sene ortalama 400 TL'den, geçen sene 170 liraya satılan dana kuşbaşı bu sene 420 TL'den satışa sunuluyor.

Türkiye’de gıda fiyatları tam 42 aydır aralıksız yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş, genel enflasyonu da (TÜFE) geçiyor. Yıllık gıda enflasyonu TÜİK'in açıklamasına göre geçen sene yüzde 72,2'yi bulmuştu.