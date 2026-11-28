Rekabet Kurumu, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Başvurular aralık ayında başlayacak, adaylar yazılı ve sözlü sınavla belirlenecek.

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Rekabet Kurumu, 55 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 15'i genel, 15'i iktisat, 15'i hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak.

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YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sınava katılacak her aday tek kadroya başvurabilecek.

Adaylar, başvurularını 7 Aralık-21 Aralık tarihlerinde e-Devlet-Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek.

Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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