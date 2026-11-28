Rekabet Kurumu personel alacak! Başvurular 7 Aralık'ta başlıyor
Rekabet Kurumu, farklı alanlarda görevlendirilmek üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Başvurular aralık ayında başlayacak, adaylar yazılı ve sözlü sınavla belirlenecek.
Rekabet Kurumu, 55 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 15'i genel, 15'i iktisat, 15'i hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak.
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YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Sınava katılacak her aday tek kadroya başvurabilecek.
Adaylar, başvurularını 7 Aralık-21 Aralık tarihlerinde e-Devlet-Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek.
Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.