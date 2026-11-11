Resmi Gazete'de yayımlandı! İki şirketin faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinlerini iptal etti. İptal kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB tarafından yayımlanan tebliğlere göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi. Kararın, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

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Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni de aynı kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında iptal edildi. Şirkete söz konusu faaliyet izni, 6 Eylül 2019 tarihli ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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