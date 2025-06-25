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Rus gazında taviz yok! Putin'in önceliği "dostluk" değil...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rus gazında taviz yok! Putin&#039;in önceliği &quot;dostluk&quot; değil...
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu. Şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin uzatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen kararın süresi 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

Rus gazında taviz yok! Putin'in önceliği

DOST OLMAYAN ÜLKELERE RUBLE DAYATMASI

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu.

Rus gazında taviz yok! Putin'in önceliği

AVRUPA'YA DOĞAL GAZDA TAVİZ YOK

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de 5 Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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