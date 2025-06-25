Rus gazında taviz yok! Putin'in önceliği "dostluk" değil...

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2025 22:33 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 22:41 - Güncelleme:

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu. Şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin uzatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen kararın süresi 1 Ekim’e kadar uzatıldı. DOST OLMAYAN ÜLKELERE RUBLE DAYATMASI Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek. İlgili Haber Trump'tan Putin'e "nükleer" şikayeti! İran açıklaması ortalığı karıştırdı Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu. AVRUPA'YA DOĞAL GAZDA TAVİZ YOK Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu. İlgili Haber NATO Zirvesinde tarihi karar: Üyeler %5 savunma harcamasını kabul etti! Gelecek yıl zirve Türkiye'de olacak ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı. Putin de 5 Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş