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Ekonomi

Sabancı CEO'su Zaimler: 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yaptık

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Sabancı CEO'su Zaimler: 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yaptık
Başlık ResmiSabancı CEOsu Zaimler: 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yaptık

Sabancı Holding, son 5 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın yüzde 90’ını Türkiye’de gerçekleştirdi. CEO Kıvanç Zaimler, büyüme hedeflerini korurken öz kaynak kârlılığı ve bilanço disiplinini önceliklendireceklerini belirtti.

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Sabancı Holding, son 5 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Yatırımların yüzde 90’ına yakınının Türkiye’de yapıldığını açıklayan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, büyüme stratejilerinde yurt dışındaki ayak izlerini genişletmenin de önemli yer tuttuğunu söyledi.

Küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı ve makroekonomik öngörülerin zorlaştığı bir süreçten geçildiğine işaret eden Zaimler, 2026 yılını “disiplin yılı” olarak özetlediklerini ifade etti. Yıllık yatırım tutarını 800 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükselttiklerini belirten Zaimler, büyüme hedeflerinden vazgeçmeden öz kaynak kârlılığına ve bilanço disiplinine öncelik vereceklerini kaydetti.

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İlk iki çeyrekte kârlılıkta yakaladıkları artış ivmesini sürdürdüklerini bildiren Zaimler, en büyük önceliklerinin öz kaynak kârlılığını artırmak olduğunu vurguladı. Dezenflasyon sürecinin kalıcı istikrar için şart olduğunu ifade eden Zaimler, “Yön olarak dezenflasyon programının başarılı uygulanması ülkemiz açısından önemli” dedi.

Zaimler, “Büyüme iştahımız var ancak disiplinden ve öz kaynak kârlılığından asla vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) önemli bir fırsat olduğunu belirten Zaimler, elektrifikasyonun sadece bir enerji dönüşümü değil, Türkiye için ekonomik büyüme modelinin dönüşümü anlamına geldiğini vurguladı. Enerjisa’dan TEMSA’ya, Kordsa’dan Akbank’a kadar grup şirketleriyle bu dönüşümün merkezinde yer aldıklarını söyleyen Zaimler, kritik mineraller ve malzeme teknolojilerini yeni büyüme alanları arasında gösterdi. Yapay zekânın da farklı sektörlerde yeni iş fırsatları oluşturduğunu ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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