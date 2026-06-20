Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon euro! Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını, kaynakların katma değer zincirinde daha yukarı çıkmasını sağlayacak alanlara yönlendirdiklerini belirterek, "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
- Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğu vurgulandı.
- Son 23 yılda toplam enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığı ifade edildi.
- Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılarak dışa bağımlılığın azaltıldığı belirtildi.
- Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon euro tutarındaki finansmanın uzun vadeli ve uygun koşullu olduğu vurgulandı.
- Bu finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek enerjide dönüşümü hızlandıracağı ve dayanıklılığı güçlendireceği ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon euro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."