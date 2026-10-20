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Samadağ'da acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Samadağ'da acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Başlık ResmiSamadağda acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazetede yayımlandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yapılacak doğal gaz boru hattı projesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, mülkiyet veya irtifak hakkı kurulması yoluyla BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

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Hatay'da doğal gaz boru hattı projesi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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NEDEN KAMULAŞTIRILIYOR?

Buna göre, Samandağ'da yapılacak doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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