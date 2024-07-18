Sektör temsilcileri 'konu hayati' diyor! Türkiye'nin yazılı bir gıda kanunu olmalı

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, temmuz sayısının lansmanını gıda konusunu ön plana çıkararak gerçekleştirdi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, gıdanın stratejik ürün olduğunu, Türkiye’de gıdada yükselişin coğrafi işaretli ürünlerle sağlandığını, son olarak Ezine peynirinin de Avrupa’da coğrafi işaret aldığını ifade etti. Peynirdeki yükselişin diğer coğrafi işaretlerle de sağlanmış olduğunu dile getirdi.

F Fuar kapsamında düzenlenen ‘Teknolojik Yenilikler Işığında Buğdaydan Sofraya Gıda Sektörü’ başlıklı panelde tüm katılımcılar gıdanın önemine dikkat çekerek “Yazılı bir gıda kanunu şart” görüşünde birleşti. Panelde konuşan Tahıl ve Bakliyat Üretim Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, pandemi sonrasında yaşanan gıda enflasyonunun, gıda güvencesinin öneminin fark edilmesini sağladığını söyledi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan “Türkiye olarak gıda enflasyonunu en hafif hâliyle biz yaşadık. Üreticiler olarak çok çalıştık. Tüm dünyaya ülkemizin bu alandaki gücünü gösterdik” dedi.

ÇÖPE ATTIĞIMIZ GIDANIN 4’TE BİRİ İLE 1 MİLYAR KİŞİ DOYAR

Pak Un CEO’su Ertan Özgen, buğday ithalatına getirilen kısıtlamanın, Türkiye’nin 10 yıldır sahip olduğu dünya şampiyonluğunu sekteye uğratabileceğini belirtirken, Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu 70 yıllık markalarıyla 300’e yakın ürünleri bulunduğunu, iyi bir ham madde ve ekiple söz sahibi olduklarını ifade etti.

Gıdada Sürdürülebilir Dönüşüm panelinin moderatörlüğünü TÜKONFED üyesi Nurten Sırma üstlenirken, Migros Ürün Güvenliği ve Çevre Yönetimi Müdürü Serpil Ürek “Üretim ve tüketim zincirinin tam ortasındayız. Gıdaların yüzde 30’u çöpe gidiyor. Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe atılıyor ama 1 milyar insan da gıdaya ulaşamıyor. Çöpe atılan gıdanın 4’te biriyle 1 milyar insanın gıdaya erişimini sağlayabiliriz” dedi. Kızılay İçecek AR-GE Müdürü Tuğba Şimşek maden sularının özelliklerine dikkat çeken konuşma yaparken, İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Elif Güngör Reis, geleneksel tarımdan kopmadan dikey tarıma yatırımın önemini vurguladı.

Yemek Sepeti Market&Mahalle Müdürü Bülent Dölek “Uygulamayı açtığında herkes aynı arayüz ile karşılaşmıyor. Çalışan 30 bin kuryemizin optimizasyonunda da tercihlerde de yapay zekâyı verimli şekilde kullanıyoruz” dedi.

Tepe Bilişim İthalat&İhracat Müdürü Abdullah Çakır da “Yapay zekâ ile entegre yeni meslek dallarını öğreneceğiz” vurgusu yaptı.