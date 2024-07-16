Talep her geçen gün artıyor! İş dünyasında gri yaka dönemi

İş dünyasında ‘beyaz’ ve ‘mavi’ yaka kavramına şimdi de ‘gri yaka’ tanımı yerleşiyor. “Üretim sektörlerinde çalışan, mesleki eğitimden geçmiş ve tecrübeli kişiler” olarak adlandırılan gri yakalılara talebin artacağı öngörülüyor.

Türkiye’de insan kaynakları alanında önemli araştırmaları bulunan Murat Yeşildere’nin verdiği bilgiye göre, çalıştıkları alanla ilgili belirli eğitim almış olmalarının yanı sıra meslek liselerinden mezun olup emek yoğun görevler üstlenerek iş hayatına atılmış insanlar ‘gri yaka’ olarak tanımlanıyor.

Onların tecrübe ve donanımlarıyla birçok sektörde çok kıymetli olduklarını belirten Yeşildere “Teknolojik ilerleme ve onun tetiklediği otomasyon, verimlilik inisiyatifleri, hemen her sektörde mavi yaka çalışan ihtiyacını azaltırken, kendini yetiştirip ‘Gri Yaka’ statüsüne geçebilenler kariyerlerine başarıyla devam edebiliyor. Bununla birlikte uluslararası iş piyasasında pilotlar, itfaiyeciler, muslukçu, elektrikçi, marangoz, teknisyen, aşçı, hukuk destek elemanları da ‘Gri Yaka’ olarak adlandırılıyor ve büyük talep görüyor” dedi.

"KENDİLERİNİ EĞİTEBİLENLERİN KATKILARI ARTACAK"

Gri yakalılara talebin artacağını ifade eden Murat Yeşildere “Teknoloji ve kullanımına vakıf gri yakalar, iş hayatının her alanında talep görürken, finansal olarak da daha büyük değer sağlıyorlar. Diğer yandan, örneğin üretim sektöründe, otomotiv alanında makine operatörleri, montajcılar, kaynakçılar gibi çalışanlara yönelik talep devam ederken, kendilerini eğitebilenlerin katkıları da artacaktır. Mesleki eğitim almış çalışanların sayısı artsa da talebe cevap verecek seviyelere henüz ulaşmadığından, işverenler birçok alanda gri yakalı çalışan bulmakta zorluk yaşıyorlar; bulanlar ise çalışanlarını elinde tutmak için ortalamanın üzerinde maaş ve yan haklar sunmak zorunda kalabiliyorlar” diye konuştu.