TCMB 2024 yol haritasını açıkladı: Sıkılaşmanın dar gelirliye etkisine tedbir alınacak

30 Aralık 2023 02:42 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 02:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan ve daha önce ‘Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ olarak yayımlanan raporu bu yıl ‘Para Politikası’ adıyla yayımladı.

Mevcut makroihtiyati çerçevenin bütün bileşenlerinin enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler ve finansal istikrar üzerindeki yansımaları değerlendirilerek ve etki analizlerine dayanılarak sadeleşme sürecinin 2024’te de devam edeceği belirtilen raporda “Yabancı para yükümlülükler üzerinden menkul kıymet tesisinin kademeli olarak azaltılmasına devam edilecektir. KKM hesaplarından Türk Lirası (TL) hesaplara geçişin güçlenmesiyle bu alandaki düzenlemelerde de sadeleşme yapılacaktır. Ağustostan itibaren KKM bakiyesi yüzde 22 azalırken, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payında 15 Aralık itibarıyla 9 puan artış olmuştur” denildi.

Gelecek yıl TL mevduatın önceliklendirilmesine yönelik atılacak adımlarla bankacılık sisteminde TL mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesinin ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesinin hedeflendiği belirtilen raporda, finansal koşullardaki sıkılaşmanın finansmana erişim üzerindeki ikincil etkilerinin yakından takip edileceği, seçici kredi politikalarının özellikle yatırım, üretim ve ihracata yönelik faaliyetleri destekleyecek şekilde sürdürüleceği aktarıldı.

Raporda “Bu süreçte, sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecektir” ifadesi yer aldı.

SWAP KADEMELİ AZALTILACAK

Bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması ve altın cinsi tasarrufların finansal sisteme dâhil edilmesine katkı sağlanması amacıyla TL/döviz karşılığı altın swap işlemlerine 2023’te de devam edildiği hatırlatılan raporda “Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla, swap işlemlerine 2024 yılında da devam edilecektir. Bununla birlikte, TCMB tarafından gerçekleştirilen swap işlem miktarının kademeli şekilde azaltılması planlanmaktadır” denildi. 2024’te de dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği, rezerv biriktirme amaçlı olarak TL karşılığında yurt içinde cevherden üretilen altın alımı işlemlerine devam edileceği bildirilen raporda, şunlar kaydedildi: Uluslararası rezervler, parasal sıkılaşma ve makroihtiyati çerçevede atılan sadeleşme adımlarının etkileri ile 22 Aralık 2023 itibarıyla 145,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu doğrultuda, 2024 yılında da piyasa şartları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek.

TL DÖNÜŞÜMLÜ KKM'DE YENİ HESAP AÇILAMAYACAK

TCMB, Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. TCMB’den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024’ten itibaren TL dönüşümlü KKM’de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak. Döviz dönüşümlü KKM’de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

12 FAİZ TOPLANTISININ İLKİ 25 OCAK'TA

Merkez Bankası yeni yıl toplantı takvimini belirledi. 2024’te 12 toplantı yapacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 25 Ocak’ta verecek. İlk Enflasyon Raporu, 8 Şubat’ta, Finansal İstikrar Raporu ise 31 Mayıs’ta açıklanacak.