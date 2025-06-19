Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 08:43 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 08:56 - Güncelleme:

Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla benzin ve motorine büyük bir zam daha geldi. Böylece akaryakıt fiyatları son 1 haftada 4. kez zamlandı.

İsrail-İran savaşıyla artan petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. 13-19 Haziran tarihleri arasında akaryakıta 4. kez zam geldi. İlgili Haber Aradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA 13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla ise benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam geldi. BENZİN VE MOTORİN 50 LİRAYI AŞTI Zammın ardından Türkiye'de İstanbul hariç 50 liranın altında benzin ve motorin satılan il kalmadı. Bir tek İstanbul'da benzinin litresi 50 lira sınırında bulunuyor. 19 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 49,99 51,39 25,09 İstanbul Anadolu 49,84 51,27 24,49 Ankara 50,66 52,24 24,99 İzmir 50,99 52,59 24,94 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin