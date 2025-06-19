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Haberler > Ekonomi > Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla benzin ve motorine büyük bir zam daha geldi. Böylece akaryakıt fiyatları son 1 haftada 4. kez zamlandı.

İsrail-İran savaşıyla artan petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. 13-19 Haziran tarihleri arasında akaryakıta 4. kez zam geldi. 

BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA 

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bugün itibarıyla ise benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam geldi. 

Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİN 50 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından Türkiye'de İstanbul hariç 50 liranın altında benzin ve motorin satılan il kalmadı. Bir tek İstanbul'da benzinin litresi 50 lira sınırında bulunuyor.

Son 1 haftada 4. zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti - 2. Resim

19 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa49,9951,3925,09
İstanbul Anadolu49,8451,2724,49
Ankara50,6652,2424,99
İzmir50,9952,5924,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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