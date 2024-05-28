Suya bu kez zam değil, indirim geldi! Balıkesir'de dikkat çeken karar

İstanbul'da su faturasına yapılan yüzde 36'lık zammın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken karar geldi. Meclis'te alınan karar ile tarımsal sulamanın ücretsiz, hanelere ise yüzde 15 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşiminde, Başkan Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda 2. Birleşimde gündeme alınan, 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

TARIMSAL SULAMA 20 DEKARA KADAR ÜCRETSİZ

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Marmara Bölgesi’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin, hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.