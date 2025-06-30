Tahvil faizleri düşüşe geçti! Bu fonlardaki getiriler yükseldi

Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi geçen hafta 42,15 seviyesine kadar geriledi ve son 14 haftanın en düşük noktalarına çekildi. Bu gerileme, daha önce yüksek oranlardan tahvile giriş yapan borçlanma araçları fonlarındaki getirinin de son 1 ayda yükselmesini destekledi. Bu fonlardaki aylık ortalama getiri %3,66 ile TL mevduatın da üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Mayıs enflasyon rakamlarının beklentilerden düşük gelmesi ve temmuzda faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla, özellikle son 1 aylık süreçte tahvillere giriş yaşandı. Böylece tahvil faizleri de düşüşe geçti. Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi geçen hafta 42,15 seviyesine kadar geriledi ve son 14 haftanın en düşük noktalarına çekildi.

Nisan ortasında en yüksek 48,68 seviyesini test eden tahvil faizlerindeki gerileme, bu ürüne yatırım yapan borçlanma araçları fonlarındaki getirinin de artmasını destekledi.

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SON 1 AYDA EN ÇOK KAZANDIRANLAR

TEFAS’ta “menkul kıymet” kategorisinde işlem gören borçlanma araçları fonlarının performansına bakıldığında, 30 Mayıs-27 Haziran döneminde en fazla getiri sunan fonlar şöyle sıralanıyor:

Aktif Portföy borçlanma araçları fonu: %4,7740

TEB Portföy borçlanma araçları fonu: %3,8951

Hedef Portföy birinci borçlanma araçları (TL) fonu: %3,7201

Inveo Portföy borçlanma araçları (TL) fonu: %3,7093

Yapı Kredi Portföy uzun vadeli borçlanma araçları fonu: %3,7086

Fiba Portföy borçlanma araçları (TL) fonu: %3,6953

Re-Pie Portföy birinci borçlanma araçları (TL) fonu: %3,6393

Garanti Portföy uzun vadeli borçlanma araçları fonu: %3,6210

Osmanlı Portföy özel sektör borçlanma araçları fonu: %3,5678

Tacirler Portföy borçlanma araçları fonu: %3,5381

RAKMALAR NE SÖYLÜYOR?

TL mevduatta son 1 aylık süreçte net getiri ortalama %3,4 olarak gerçekleşti. Borçlanma araçları fonlarındaki en yüksek getiriler ise aynı dönemde TL mevduatın üzerinde bir kazanca işaret etti. Bu fonlar son 1 aylık dönemde ortalama olarak da %3,66 getiri sundu.

Dikkatler bu hafta açıklanacak haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Tahminler %1,6 civarında aylık enflasyon beklentisine işaret ediyor. Bu seviyeye yakın veya daha düşük gerçekleşecek bir enflasyon verisinin, tahvil faizleri üzerindeki baskıyı da artırabileceği bekleniyor.

Analistler, enflasyonun yüksek gelmesi halinde ise tahvillere satış gelebileceği ve fon getirilerinde de düşüşler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

YABANCILAR ALIMA GEÇTİ

Bu arada yabancı yatırımcının da son 2 haftalık süreçte tahvilde alım tarafında olduğu görüldü. 13 Haziran ile sona eren haftada 579,6 milyon dolar ve 20 Haziran ile biten haftada 685,60 milyon dolarlık alım yaptıkları dikkatlerden kaçmadı. Son iki haftalık süreçte yabancının toplamda tahvil alımı ise 1 milyar 265 milyon doları aştı.