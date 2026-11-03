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Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

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Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında
Başlık ResmiTarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenlerin dönüp bir daha bakmasına neden oluyor. Göksun ilçesinde doğal ortamda üretilen lahanalar büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Tadıyla da beğeni toplayan lahanaların ağırlığı 40 kilograma kadar çıkıyor.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 30 ila 40 kilo ağırlığındaki dev lahanalar, iriliği ve lezzetiyle alıcıların ilgisini çekiyor.

Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında
Başlık ResmiTarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

TÜKETİCİ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen ve ağırlıkları 40 kiloya kadar ulaşan lahanalar, büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor. İlçenin Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde üretilen lahanalar, bölgedeki tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında
Başlık ResmiTarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

TAMAMEN DOĞAL ORTAMDA ÜRETİLİYOR

Göksun'un yaklaşık 1350 metrelik rakımı ve iklim avantajını değerlendiren üreticiler, Mayıs ayında ektikleri lahanaları sonbahar dönemiyle birlikte pazara sunuyor.

Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında
Başlık ResmiTarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

Kimyasal katkı maddesi kullanmadan tamamen hayvan gübresiyle doğal üretim yaptıklarını belirten üreticiler, dev lahanaların başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden büyük talep gördüğünü söyledi.

Tarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında
Başlık ResmiTarlada gören bir daha bakıyor! Dev lahanaların tanesi 40 kilo ağırlığında

AĞIRLIĞI 40 KİLOYA KADAR ÇIKIYOR

Üretim sürecini anlatan lahana üreticisi Bilal Çiçek, "Lahanalarımızı Mayıs ayında ekiyor, Sonbahar döneminde satışa sunuyoruz. Üretim sırasında kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş
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