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Haberler > Ekonomi > Tarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL

Tarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da çilek hasadı başladı. Yaz meyvelerinin vazgeçilmezi olan çilek, kilosu 150 liradan tezgahta satışa sunuluyor.

Son birkaç yıl içerisinde Merkeze bağlı Tatlısu köyünde çilek yetiştiriciliğinin başarılı sonuçlar vermesi, yılda 2 kez ürün alma imkanının olması, rakımı ve coğrafi şartlarına bağlı olarak hem kalite hem de aroma noktasında piyasanın taleplerine cevap veren ürün kalitesi ile Tatlısu köyünde yetiştirilen çilek satışa sunuldu.

100 BİNİN ÜZERİNDE FİDE MEYVE VERDİ

Toprak hazırlığının yapılmasının ardından malçlama sistemi kullanılarak toprakla buluşan 100 binin üzerinde çilek fidesi meyve vermeye başladı.

Tarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL - 1. Resim

KİLOSU 150 TL

Erzincan’da hasadına başlanılan yaz meyvelerinden çilek kilosu 150 liradan tezgâhta satışa sunuluyor.

Tarlada hasat başladı! Üretici memnun, tezgahta kilosu 150 TL - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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