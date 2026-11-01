Tarladan sofraya üretim hamlesi: Üreticiye 235 milyar TL destek sağlanacak

Sulama altyapısından ürün planlamasına, jeotermal seralardan gelir koruma sigortasına kadar tarımda yeni bir dönem başlıyor. 2027 Programı kapsamında tarımsal destekler yüzde 40,2 artırılırken, su kaynaklarına göre üretim modeli hayata geçirilecek.

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Tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla yeni adımlar atılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları kapsamında sulama altyapısı güçlendirilirken bitkisel üretim ve hayvancılığa yönelik destekler artırılacak. Tarımsal desteklerde bütçe, gelecek yıl yüzde 40,2 artışla 235 milyar liraya çıkarılacak.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, sulama alanlarının genişletilmesi, üretimin havzalara göre planlanması ve çiftçilerin üretim risklerine karşı korunması hedefleniyor. Sulama yatırımları kapsamında 61 bin hektar yeni alan suyla buluşturulacak. Böylece sulamaya açılan toplam brüt tarımsal alan 7,4 milyon hektara ulaşacak.

Su kayıplarının azaltılması için 16 bin hektarda açık kanal şebekeleri kapalı borulu sisteme dönüştürülecek. Ayrıca 30 bin hektarda damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerinin kurulmasına hibe desteği sağlanacak.

13 ÜRÜNDE PLANLI ÜRETİM

Bitkisel üretimde ülkenin ihtiyacı, havzaların özellikleri ve su kaynakları dikkate alınacak. Buğday, arpa, mısır, yağlık ayçiçeği ve bakliyatın da bulunduğu 13 ürün ile yem bitkilerini kapsayan planlama doğrultusunda üreticiler desteklenecek. Yağlı tohum üretiminin bu yıl beklenen 3,66 milyon tondan gelecek yıl 4,8 milyon tona çıkarılması, hububat ekiliş alanının ise 11,6 milyon hektara ulaşması öngörülüyor.

Tarım arazilerinin daha verimli işletilmesi için 180 bin hektarda toplulaştırma çalışmalarına başlanacak, 603 bin hektarda ise tescil işlemleri tamamlanacak.

Enerji ihtiyacı jeotermal kaynaklardan karşılanan 5 sera organize tarım bölgesinin altyapısı tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulacak. Üreticilerin makine ve ekipmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla tarımsal üretici örgütlerinde ortak makine parkı kurulmasına destek verilecek. Genel Tarım Sayımı verilerinden yararlanılarak bütün tarım işletmelerini kapsayan Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi oluşturulacak.

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ÇİFTÇİNİN GELİRİ KORUNACAK

Üreticilerin karşılaştığı risklerin azaltılması amacıyla tarım sigortalarında ürün ve risk kapsamı genişletilecek. Gelir Koruma Sigortası’na tritikale de dâhil edilecek. Su ürünlerinde ise yıllık 25 bin ton kapasiteli yeni yetiştiricilik alanı üretime açılacak, 15 bin küçük ölçekli balıkçılık işletmesi desteklenecek.

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