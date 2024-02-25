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    • Haberler > Ekonomi > Terörden arındırılan bölgeden yer altı kaynakları fışkırıyor!

    Terörden arındırılan bölgeden yer altı kaynakları fışkırıyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Terörden arındırılan bölgeden yer altı kaynakları fışkırıyor!
    Şırnak, Kömür, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Terörden arındırılan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerde yer altı kaynakları bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

    Ülkenin doğusunu terörden arındırma çalışmalarını sürdüren Türkiye, bölgeden yer altı kaynakları konusunda büyük verim elde ediyor. Gabar ve Cudi'de yapılan keşiflerle günlük petrol üretimi 35 bin varile ulaştı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesinde de yer altı kaynakları dikkat çekiyor.

    BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

    Uludere'deki yüksek rakımlı dağlardan kömür ve çinko çıkıyor. Terörden arındırılan bölgedeki yer altı kaynaklarından çıkarılanlar ise ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Yöre halkı, çıkarılan kömürleri Hakkari-Şırnak kara yolunun kenarında yığarak satılması için çabalıyor. Ülkenin dört bir yanına gönderilen kömürler hem bölge halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

    Terörden arındırılan bölgeden yer altı kaynakları fışkırıyor! - 1. Resim

    BİNLERCE GENCE İŞ İMKANI SAĞLAYABİLİR

    İşletme sahipleri ise çıkardıkları kömürleri değerinde satamıyor. Bunun için yetkililere seslenen isimler, işletme fabrikalarının açılmasını istiyor. Gülyazı Köyü muhtarı Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikaları açılması halinde binlerce gencin memleketinde iş imkanına kavuşacağını söyledi.

    "DEVLET TEŞVİKLERİ OLURSA GÜEL İŞ OLUR"

    Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde her yerden kömür çıkartıldığını belirten Güney, "Bazı iş adamı arkadaşlarımız maden yataklarını çıkarıyor ancak çok yetersiz kalıyor. Kendi ruhsatlarında kömür çıkarıp pazarlamaya çalışıyorlar. Devlet teşvikleri olursa burada çok güzel bir iş olur. Pazarlama ve paketleme olursa çok iyi olacaktır. Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak. Ülkemizde yer altından çıkarılan kömürler burada kepçelerle çıkarılıyor" dedi.

    Terörden arındırılan bölgeden yer altı kaynakları fışkırıyor! - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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